ChatGPT का सस्ता प्लान भारत में लॉन्च, 10 गुना बेहतर सर्विस के लिए देने होंगे सिर्फ इतने रुपये

OpenAI ने भारतीय बाजार में अपना नया सब्सक्रिप्शन प्लान लॉन्च कर दिया है, जो अफोर्डेबल प्राइस पर आता है. ये कंपनी का अब तक का सबसे सस्ता प्लान है, जिसमें आपको फ्री वर्जन के मुकाबले कई सारे फीचर्स मिलते हैं. हालांकि, इस रिचार्ज में प्रो वर्जन के मुकाबले कई फीचर्स कम भी मिलते हैं. आइए जानते हैं ChatGPT Go में क्या कुछ खास आपको मिलेगा.

ChatGPT Go सब्सक्रिप्शन भारत में लॉन्च हो गया है. (Photo: Unsplash)
OpenAI ने अपना नया सब्सक्रिप्शन प्लान लॉन्च कर दिया है, जिसे कंपनी ने ChatGPT Go नाम दिया है. कंपनी का कहना है कि इस प्लान को भारत के लिए लॉन्च किया गया है, जिसमें कंज्यूमर्स को किफायती कीमत पर ChatGPT के कई पॉपुलर फीचर्स मिलते हैं. OpenAI का ये प्लान UPI पेमेंट सपोर्ट के साथ आता है. 

यानी आपको UPI के जरिए पेमेंट करके इसे खरीद सकते हैं. प्लान को लॉन्च करते हुए ChatGPT के प्रमुख और VP, Nick Turley ने कहा, 'हमने ChatGPT Go को भारत में लॉन्च कर दिया है. ये एक नया प्लान है, जो भारतीय यूजर्स को हमारे ज्यादातर पॉपलुर फीचर्स का एक्सेस देगा.'

उन्होंने बताया, 'इस सब्सक्रिप्शन के तहत कंज्यूमर्स को 10 गुना ज्यादा मैसेज लिमिट, 10 गुना ज्यादा इमेज जनरेशन, 10 गुना ज्यादा फाइल अपलोड और फ्री वर्जन के मुकाबले दो गुना ज्यादा मेमोरी मिलेगी. ये सभी सुविधाएं 399 रुपये में मिलेंगी.'

कैसे कर सकते हैं साइन-अप? 

ChatGPT Go प्लान 399 रुपये की मंथली कीमत पर लॉन्च हुआ है. यूजर्स अपने ChatGPT अकाउंट को लॉगइन करके एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं. इसके लिए आपको सबसे पहले अपनी प्रोफाइल पर क्लिक करना होगा और Upgrade Plan के विकल्प पर क्लिक करना होगा. फिर आपको Try Go पर क्लिक करना होगा.  सब्सक्रिप्शन खरीदने के बाद आप क्रेडिट कार्ड या UPI के जरिए पेमेंट कर सकते हैं. 

यह भी पढ़ें: AI खतरनाक भी है... Chatgpt ने 13 साल की बच्ची के लिए लिखा सुसाइड नोट, पेग बनाना भी सिखाया

क्या कुछ मिलेगा आपको? 

ChatGPT Go में आपको फ्री मिलने वाली सभी सुविधाओं के साथ एडिशनल बेनिफिट्स भी मिलेंगे. आपको GPT-5 का एक्सटेंडेड एक्सेस मिलेगा. साथ ही यहां पर आपको इमेज जनरेट करने का भी ज्यादा एक्सेस मिलेगा. कुल मिलाकर आपको फ्री मिलने वाली सर्विसेस का एक्सटेंडेड वर्जन मिलेगा. जहां फ्री सर्विसेस सीमित एक्सेस के साथ आती हैं. 

यह भी पढ़ें: अमेरिका को पीछे छोड़ देगा भारत, ChatGPT मेकर के CEO ने कही ये बड़ी बात, इनसाइड स्टोरी

वहीं ChatGPT Go में आपको बेहतर एक्सेस मिलेगा. हालांकि, इसमें कई सुविधाएं नहीं भी मिलेगी. जैसे आपको GPT-4o जैसे लेगेसी मॉडल का एक्सेस नहीं मिलेगा. साथ ही थर्ड पार्टी इंटिग्रेशन का लाभ भी इस प्लान में नहीं मिलता है. आप Sora वीडियो क्रिएशन टूल का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे. इन फीचर्स के लिए आपको ChatGPT Plus प्लान लेना होगा जो 1999 रुपये के मंथली कीमत पर आता है.

---- समाप्त ----
