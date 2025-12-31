हैप्पी न्यू ईयर... के मैसेज से सावधान! बिगाड़ देगा नए साल का मजा

आज साल का आखिरी दिन है और सुबह के साथ बहुत से लोगों को न्यू ईयर की शुभाकामनाएं देने वाले मैसेज आने लगे हैं. मगर हर एक हैप्पी न्यू ईयर वाला मैसेज बधाई देने वाला नहीं होता है. दरअसल, पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है और लोगों को फर्जी हैप्पी न्यू ईयर वाले मैसेज से सावधान रहने को कहा है.

दरअसल, हैदराबाद में पुलिस ने और तेलंगाना साइबर सिक्योरिटी ब्यूरो ने एक नए मैसेज से सावधान रहने को कहा है. हैप्पी न्यू ईयर की आड़ में खतरनाक लिंक को छिपाकर भेजा जा रहा है, जो आपको साइबर ठगी का शिकार बना सकता है.

साइबर ठगों का मैसेज WhatsApp पर सर्कुलेट हो रहा है

साइबर ठगों का खतरनाक मैसेज WhatsApp पर सर्कुलेट हो रहा है. जैसे ही इस खतरनाक मैसेज में दिए गए लिंक पर क्लिक करेंगे, उसके बाद स्कैमर्स मोबाइल को टेकओवर भी कर सकते हैं.

सिंपल से मैसेज में होगा डिजिटल कार्ड या खतरनाक लिंक

साइबर क्राइम अधिकारी के मुताबिक, हैप्पी न्यू ईयर वाले मैसेज एक सिंपल से डिजिटल कार्ड के साथ आते हैं. या फिर ये हैप्पी न्यू ईयर रिवॉर्ड्स के नाम पर भी आ सकते हैं. इसमें फेस्टिवल की शुभकानाओं वाली टोन होगी.

भोले-भाले लोग जैसे ही उस पर लिंक पर क्लिक करेंगे तो मैसेज में रिवॉर्ड्स क्लेम करने का एक ऑप्शन ओपन होगा. इसके बाद वह जरूरी डिटेल्स और यहां तक कि बैंक डिटेल्स तक मांग सकता है.

स्मार्टफोन को कर सकते हैं हैक

साइबर स्कैमर्स खतरनाक लिंक के जरिए खतरनाक ऐप्स भी इंस्टॉल कर सकते हैं. इसके बाद ऐप्स मोबाइल पर टेकओवर करके उसका एक्सेस दूर बैठे हैकर को दे सकते हैं. फिर वे फोन से पर्सनल और बैंक डिटेल्स तक चोरी कर सकते हैं, साथ ही वन टाइम पासवर्ड (OTP) तक हैक कर सकते हैं.

बचाव के लिए क्या करें?

अगर आपने गलती से किसी ऐसे खतरनाक लिंक पर क्लिक कर दिया है तो सबसे पहले मोबाइल का इंटरनेट और वाईफाई आदि बंद करें. इसके बाद तुरंत संचार साथी पोर्टल पर जाकर कंप्लेंट दर्ज कराएं.

