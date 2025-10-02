scorecardresearch
 

दशहरा 2025 के लिए बेस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स और एप्लायंसेस डील्स: स्मार्ट टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन

दशहरा 2025 के मौके पर अपने लिए या घर के लिए कोई सामान खरीदना चाहते हैं तो Amazon-Flipkart सेल का फायदा उठा सकते हैं. दरअसल, ऐमेजन पर ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल और फ्लिपकार्ट पर बिग बिलियन डेज सेल जारी है. दोनों ही प्लेटफॉर्म पर इलेक्ट्रॉनिक्स और एप्लायंसेस पर कमाल की डील मिल रही है. आइए इसके बारे में डिटेल्स में जानते हैं.

दशहरा पर Amazon Sale का फायदा उठा सकते हैं. (Photo: AI Generated)
दशहरा पर Amazon Sale का फायदा उठा सकते हैं. (Photo: AI Generated)

दशहरे के समय फ्लिपकार्ट-ऐमेजॉन समेत कई प्लेटफॉर्म पर सेल जारी है. सेल के दौरान कंज्यूमर इलेक्ट्रोनिक्स कैटेगरी पर  बंपर ऑफर मिल रहे हैं. इसमें स्मार्ट टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर और डिशवॉशर तक शामिल हैं.  

ऐमेजॉन और फ्लिपकार्ट सेल के दौरान बैंक ऑफर्स मिल रहे हैं. इसकी मदद से चुनिंदा बैंक का कार्ड यूज करने पर 10 परसेंट इंस्टैंट कैशबैक हासिल कर सकते हैं. आइए डील के बारे में जानते हैं. 

कौन-कौन से स्मार्ट टीवी पर सबसे अच्छे डिस्काउंट मिल रहे हैं?

ऐमेजॉन इंडिया पर एक स्मार्ट टीवी मिल रही हैं, जिसकी MRP 48 हजार रुपये है और सेल के दौरान वह सिर्फ 18 हजार रुपये में घर ला सकते हैं. इसका नाम ब्लैक-डेकर है और स्क्रीन साइज 43 इंच है. इस सेल के दौरान बैंक ऑफर्स भी मिल रहे हैं. 

यह भी पढ़ें: ना तोड़फोड़, ना टांगने का झंझट, इस गैजेट से दीवार को बनाएं स्मार्ट टीवी

एयर कंडिशनर पर मिल रहा है ऑफर 

फेस्टिव सीजन सेल, GST कट और ऑफ सीजन के चलते आप कम कीमत में एयर कंडीशनर खरीद सकते हैं. फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डेज सेल के दौरान 19499 रुपये में एयर कंडीशनर (AC) को खरीदा जा सकेगा, जिसकी डिटेल्स सेल पेज के बैनर से मिली है. 

यह भी पढ़ें: ऑफ सीजन में AC खरीदना फायदे का सौदा, 30 हजार से कम में मिल रहे महंगे मॉडल

सस्ते में खरीद सकेंगे वॉशिंग मशीन 

ऐमेजॉन-प्लिपकार्ट सेल के दौरान वॉशिंग मशीन के ढेरों ऑप्शन हैं, जिनको सस्ते में खरीदा जा सकता है. यहां तक कि आप 10 हजार रुपये से कम कीमत में ऑटोमैटिक वॉशिंग मशीन घर ला सकते हैं. 

यह भी पढ़ें: 10 हजार से कम में मिल रही फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन, Flipkart Sale में ऑफर

डिशवॉशर पर मिल रहा है ऑफर 

फ्लिपकार्ट और ऐमेजॉन सेल के दौरान अगर डिशवॉशर खरीदना चाहते हैं तो उसके भी कई ऑप्शन हैं. फ्लिपकार्ट पर  Midea नाम का डिशवॉशर है और उसकी कीमत 12 हजार रुपये की शुरू है. वहीं वोल्टास बेको डिशवॉशर को सिर्फ 18,990 रुपये में खरीदा जा सकेगा. डिशवॉशर की मदद से आप अपने गंदे बर्तन को ऑटोमैटिक तरीके से धो सकते हैं.  

यह भी पढ़ें: 48 हजार वाली 43 इंच का टीवी सिर्फ 18 हजार रुपये में, नहीं मिलेगी ऐसी डील

दशहरा सेल में रेफ्रिजरेटर पर आप कितनी बचत कर सकते हैं?

फ्लिपकार्ट सेल पेज पर लिस्टेड डिटेल्स में बताया है कि यहां हाई कैपिसिटी वाले फ्रिज पर 15 हजार रुपये तक का ऑफ मिल रहा है. इसमें हायर का 237 लीटर का फ्रोस्ट फ्री डबल डोर फ्रिज है. यह 3 स्टार रेटिंग और कंवर्टेबल फीचर के साथ आता है. ऐमेजॉन पर भी सेल के तहत ऑफर मिल रहे हैं.

