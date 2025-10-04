scorecardresearch
 

Bajaj Pulsar से लेकर Matter Aera तक, ऑनलाइन बाइक्स पर मिल रहा बंपर डिस्काउंट

नई बाइक खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो आप बड़ी बचत कर सकते हैं. इसके लिए आपको किसी शोरूम में जाकर एक्जीक्यूटिव से बारगेनिंग नहीं करनी होगी. बल्कि आप ऑनलाइन डिस्काउंट को चेक कर सकते हैं. दरअसल, Flipkart और Amazon दोनों ही प्लेटफॉर्म पर कई बाइक्स पर बंपर डिस्काउंट मिल रहा है. आइए जानते हैं आप कैसे बचत कर सकते हैं.

Bajaj Pulsar 125 और Matter Aera को आप ऑनलाइन खरीद सकते हैं. (Photo: Bajaj/Matter)
Bajaj Pulsar 125 और Matter Aera को आप ऑनलाइन खरीद सकते हैं. (Photo: Bajaj/Matter)

दिवाली के मौके पर बड़ी संख्या में लोग बाइक और कार खरीदते हैं. अगर आप बाइक खरीदना चाहते हैं, तो आपको बड़ी सेविंग का मौका मिलेगा. दरअसल, बाइक और स्कूटर को आप शोरूम के बजाय ऑनलाइन खरीद सकते हैं. आप सोच रहे होंगे कि ऑनलाइन बाइक की शॉपिंग कैसे हो सकती है. 

दरअसल, Flipkart और Amazon दोनों ही प्लेटफॉर्म्स पर आपको ऑनलाइन बाइक या स्कूटर खरीदने का विकल्प मिलता है. ये बाइक या स्कूटर आपके एरिया का ही कोई शोरूम वाला बेचता है, लेकिन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपको कई तरह के बेनिफिट्स मिलते हैं. 

Bajaj Pulsar पर बंपर डिस्काउंट

सबसे पहले तो आप अपनी पसंद की तमाम बाइक्स को एक प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं. इसके अलावा आप उनके प्राइस, फीचर्स और दूसरी डिटेल्स को कंपेयर कर सकते हैं. उदाहरण के लिए Bajaj Pulsar 125 की शुरुआती कीमत 85,355 रुपये है. ये एक्स-शोरूम कीमत कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट पर लिस्ट है. 

यह भी पढ़ें: Flipkart अभी भी दे रहा मौका, सस्ते मिल रहे iPhone, Samsung समेत कई फोन

जबकि Bajaj Pulsar 125 Neon Disc मॉडल की कीमत Amazon पर 77,296 रुपये है. आप इस पर बैंक ऑफर का भी फायदा उठा सकते हैं. बैंक डिस्काउंट के बाद आपको ये बाइक लगभग 70 हजार रुपये की कीमत पर मिलेगी. ध्यान रहे कि ये कीमत एक्स-शोरूम है. आप बाइक को नो-कॉस्ट EMI पर भी खरीद सकते हैं. 

सस्ते में खरीद सकते हैं बाइक

इसी तरह से आप Flipkart से भी सस्ते में बाइक को खरीद सकते हैं. Matter Aera 5000+ की बात करें, तो इस इलेक्ट्रिक बाइक की एक्स-शोरूम कीमत 1,93,826 रुपये है. ये कीमत कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट पर है. जबकि फ्लिपकार्ट पर ये बाइक आपको कई हजार रुपये के डिस्काउंट पर मिलेगी. 

यह भी पढ़ें: 10 हजार से कम में मिल रही फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन, Flipkart Sale में ऑफर

ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर ये बाइक 1,78,826 रुपये के एक्स शोरूम प्राइस पर लिस्ट है. साथ ही बाइक पर 12,500 रुपये का बैंक ऑफर भी मिल रहा है. सभी ऑफर्स का फायदा उठाकर आप बड़ी बचत कर सकते हैं. ध्यान रखें कि आपको एक्स-शोरूम के अतिरिक्त RTO और दूसरे चार्ज भी देने होंगे. आप ऑनलाइन और ऑफलाइन इन चार्जेज को जमाकर सकते हैं.

