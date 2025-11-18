आप भी चलाते हैं ये देसी मैसेजिंग ऐप Arattai, तो आज रात कर लें ये काम, कंपनी ने किया बड़ा ऐलान

देसी मैसेजिंग ऐप Arattai App में एक बड़ा अपडेट शामिल होने जा रहा है, जिसके बाद से यूजर्स को एंड टू एंड एनक्रिप्शन की सुविधा मिलेगी. इसके लिए आज रात या उसके बाद Arattai ऐप को अपडेट करना होगा. ये जानकारी खुद मैसेजिंग ऐप के पेरेंट कंपनी Zoho के फाउंडर ने दी है.
Zoho फाउंडर श्रीधर वेम्बू ने X प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किया है और अपकमिंग अपडेट के बारे में बताया है. यह फीचर उन लोगों के लिए यूजफुल है, जो प्राइवेसी का ध्यान रखते हैं.
एंड टू एंड एनक्रिप्शन वाले कई ऐप्स
एंड टू एंड एनक्रिप्शन की सुविधा देने वाले ढेरों मैसेजिंग ऐप है, जिनमें से एक WhatsApp का भी नाम शामिल है. आइए मुख्य ऐप्स के नाम देखें.
श्रीधर वेम्बू ने किया पोस्ट
Arattai ऐप को अपडेट करने की सलाह
श्रीधर वेम्बू ने पोस्ट करके बताया एंड टू एंड इनक्रिप्शन की सुविधा को मंगलवार से शुरू किया जा रहा हैं और अपने Arattai ऐप को अपडेट कर लें.
Arattai ऐप को लेकर बता देते हैं कि यह एक भारतीय मैसेजिंग ऐप है.इसका मुकाबला WhatsApp के साथ है, जो विदेशी कंपनी Meta का हिस्सा है.
एंड टू एंड एनक्रिप्शन क्या होता है?
End-to-End Encryption, असल में एक हाई सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी है. इसमें मैसेज, कॉल, फोटो, वीडियो या किसी भी डेटा को सेंडर्स के डिवाइस से लेकर रिसीवर के डिवाइस तक एन्क्रिप्ट फॉर्मेट में भेजा जाता है. ऐसे में वह हैक नहीं हो सकता है, इसकी मदद से यूजर्स को बेहतर प्राइवेसी मिलती है.