आप भी चलाते हैं ये देसी मैसेजिंग ऐप Arattai, तो आज रात कर लें ये काम, कंपनी ने किया बड़ा ऐलान

देसी मैसेजिंग ऐप Arattai App में एक बड़ा अपडेट शामिल होने जा रहा है, जिसके बाद से यूजर्स को एंड टू एंड एनक्रिप्शन की सुविधा मिलेगी. इसके लिए आज रात या उसके बाद Arattai ऐप को अपडेट करना होगा. ये जानकारी खुद मैसेजिंग ऐप के पेरेंट कंपनी Zoho के फाउंडर ने दी है.

और पढ़ें

Zoho फाउंडर श्रीधर वेम्बू ने X प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किया है और अपकमिंग अपडेट के बारे में बताया है. यह फीचर उन लोगों के लिए यूजफुल है, जो प्राइवेसी का ध्यान रखते हैं.

एंड टू एंड एनक्रिप्शन वाले कई ऐप्स

एंड टू एंड एनक्रिप्शन की सुविधा देने वाले ढेरों मैसेजिंग ऐप है, जिनमें से एक WhatsApp का भी नाम शामिल है. आइए मुख्य ऐप्स के नाम देखें.

यह भी पढ़ें: WhatsApp से Arattai पर कर पाएंगे चैट, आ सकता है खास फीचर

Signal

WhatsApp

Wire

Threema

Telegram

X Chat

श्रीधर वेम्बू ने किया पोस्ट

Please update the Arattai app from the Play Store/App Store and please encourage your contacts to do so. The end to end encryption will be enabled

Tuesday night IST. Some important notes:



1. If you are on the latest a

Arattai version and your contact is on the latest version,… — Sridhar Vembu (@svembu) November 18, 2025

Arattai ऐप को अपडेट करने की सलाह

श्रीधर वेम्बू ने पोस्ट करके बताया एंड टू एंड इनक्रिप्शन की सुविधा को मंगलवार से शुरू किया जा रहा हैं और अपने Arattai ऐप को अपडेट कर लें.

Advertisement

यह भी पढ़ें: Elon Musk का बड़ा ऐलान, आ गया X Chat, WhatsApp और Arattai से होगा मुकाबला

Arattai ऐप को लेकर बता देते हैं कि यह एक भारतीय मैसेजिंग ऐप है.इसका मुकाबला WhatsApp के साथ है, जो विदेशी कंपनी Meta का हिस्सा है.

एंड टू एंड एनक्रिप्शन क्या होता है?

End-to-End Encryption, असल में एक हाई सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी है. इसमें मैसेज, कॉल, फोटो, वीडियो या किसी भी डेटा को सेंडर्स के डिवाइस से लेकर रिसीवर के डिवाइस तक एन्क्रिप्ट फॉर्मेट में भेजा जाता है. ऐसे में वह हैक नहीं हो सकता है, इसकी मदद से यूजर्स को बेहतर प्राइवेसी मिलती है.

---- समाप्त ----