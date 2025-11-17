Elon Musk का बड़ा ऐलान, आ गया X Chat, WhatsApp और Arattai से होगा मुकाबला

दुनिया के सबसे अमीर शख्स Elon Musk ने नई मैसेजिंग सर्विस लॉन्च कर दी है, जिसका नाम X Chat है. इसको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर ही यूज कर सकेंगे. चैट सर्विस का यूज करके मैसेजिंग ऐप WhatsApp और देसी ऐप Arattai को टक्कर देना चाहते हैं.

इस मैसेजिंग सर्विस को कुछ नए फीचर्स के साथ पेश किया है. इसमें एंड टू एंड इनक्रिप्शन, एडवांस्ड मैसेजिंग कंट्रोल और अलग मैसेजिंग इनबॉक्स मिलेगा. इस फीचर के आने के बाद भी यूजर्स DM और न्यू मैसेजिंग सर्विस के तहत मिलने वाले मैसेज को अलग-अलग देखा जा सकेगा.

Elon Musk ने किया पोस्ट

Elon Musk ने पोस्ट करके बताया है कि X ने एक पूरी न्यू कम्युनिकेशन्स सर्विस को शुरू किया है. एनक्रिप्शन के साथ मैसेजिंग, ऑडियो, वीडियो और फाइल ट्रांसफर कर सकेंगे. साथ ही उन्होंने बताया कि X Money जल्द होगी जारी.

𝕏 just rolled out an entire new communications stack with encrypted messages, audio/video calls and file transfer.



𝕏 Money comes out soon.



Join us if you want to build cool products.



𝕏 will be the everything app. https://t.co/7DyLNEgNnw — Elon Musk (@elonmusk) November 13, 2025

X Money भी जल्द होगा लॉन्च

Elon Musk के पोस्ट से पता चलता है कि वे X Money को लेकर भी काम कर रहे हैं. यह एक मनी ट्रांसफर सर्विस होगी. हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया है कि X money को भारत में भी लॉन्च किया जाएगा या नहीं. भारत में मनी ट्रांसफर की सुविधा देने वाले ढेरों ऐप्स मौजूद हैं.

X Chat को लेकर हेल्प सेंटर में डिटेल्स शेयर की है. उसमें बताया है कि यह पहले की तरह नहीं, अब ग्रुप मैसेज, मीडिया को एनक्रिप्ट किया जा सकेगा.

साथ ही मस्क की नई मैसेजिंग सर्विस के तहत यूजर्स सेंड किए जा चुके मैसेज को एडिट, डिलीट और गायब भी किया जा सकता है. WhasApp जहां मैसेज डिलीट करने के बाद एक मैसेज दिखाई देता है कि this message was deleted. वहीं, X Chat पर ये नहीं दिखाई देगा.

स्क्रीनशॉट्स को कर सकेंगे ब्लॉक

चैट की प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए X chat में स्क्रीनशॉट्स को ब्लॉक किया जा सकेगा. सामने वाला यूजर्स चाहकर भी सीक्रेट मैसेज का स्क्रीनशॉट्स नहीं ले पाएगा.

X Chat ऐसे करें यूज

X Chat अभी सिर्फ iOS और वेब वर्जन पर मौजूद है. इसके लिए X सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के DM सेक्शन में जाकर यूज किया जा सकता है. जल्द ही इसको एंड्रॉयड के लिए जारी किया जाएगा.

