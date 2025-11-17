scorecardresearch
 

Feedback

Elon Musk का बड़ा ऐलान, आ गया X Chat, WhatsApp और Arattai से होगा मुकाबला

Elon Musk ने X Chat सर्विस का ऐलान कर दिया है. यह सर्विस X प्लेटफॉर्म पर ही एक्सेस करने को मिलेगी. इसके लिए यूजर्स को DM सेक्शन में जाना होगा. इसके साथ यूजर्स को कई नए फीचर्स मिलेंगे और कोई स्क्रीनशॉट्स भी नहीं ले पाएगा. इसके अलावा Elon Musk ने बताया है कि जल्दी ही X money को लॉन्च किया जाएगा.

Advertisement
X
X chat में मिलेगा स्क्रीनशॉट ब्लॉक करने का फीचर. (Photo: Unsplash.com)
X chat में मिलेगा स्क्रीनशॉट ब्लॉक करने का फीचर. (Photo: Unsplash.com)

दुनिया के सबसे अमीर शख्स Elon Musk ने नई मैसेजिंग सर्विस लॉन्च कर दी है, जिसका नाम X Chat है. इसको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर ही यूज कर सकेंगे. चैट सर्विस का यूज करके मैसेजिंग ऐप WhatsApp और देसी ऐप Arattai को टक्कर देना चाहते हैं. 

इस मैसेजिंग सर्विस को कुछ नए फीचर्स के साथ पेश किया है. इसमें एंड टू एंड इनक्रिप्शन, एडवांस्ड मैसेजिंग कंट्रोल और अलग मैसेजिंग इनबॉक्स मिलेगा. इस फीचर के आने के बाद भी यूजर्स DM और न्यू मैसेजिंग सर्विस के तहत मिलने वाले मैसेज को अलग-अलग देखा जा सकेगा. 

Elon Musk ने किया पोस्ट 

सम्बंधित ख़बरें

Elon Musk
फोटो पर लॉन्ग प्रेस और बन जाएगा वीडियो, Elon Musk का पोस्ट वायरल 
Sam Altman
इंसानी दिमाग पढ़ेंगे ChatGPT के बॉस, Musk के न्यूरालिंक को सीधी टक्कर 
Elon Musk 500 Billion Dollar Net Worth
AI से कितने लोगों की नौकरियों पर संकट, Elon Musk का बयान उड़ा देगा होश  
Tesla Optimus Robot
Elon Musk का रोबोट बना फाइटर! देखें ऐसे करता है Kung Fu मूव्स 
Musk का नया AI फीचर: अब Long Press से Photo बनेगी Video 

Elon Musk ने पोस्ट करके बताया है कि X ने एक पूरी न्यू कम्युनिकेशन्स सर्विस को शुरू किया है. एनक्रिप्शन के साथ मैसेजिंग, ऑडियो, वीडियो और फाइल ट्रांसफर कर सकेंगे. साथ ही उन्होंने बताया कि X Money जल्द होगी जारी. 

X Money भी जल्द होगा लॉन्च 

Elon Musk के पोस्ट से पता चलता है कि वे X Money को लेकर भी काम कर रहे हैं. यह एक मनी ट्रांसफर सर्विस होगी. हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया है कि X money को भारत में भी लॉन्च किया जाएगा या नहीं. भारत में मनी ट्रांसफर की सुविधा देने वाले ढेरों ऐप्स मौजूद हैं. 

Advertisement

X Chat को लेकर हेल्प सेंटर में डिटेल्स शेयर की है. उसमें बताया है कि यह पहले की तरह नहीं, अब ग्रुप मैसेज, मीडिया को एनक्रिप्ट किया जा सकेगा. 

साथ ही मस्क की नई मैसेजिंग सर्विस के तहत यूजर्स सेंड किए जा चुके मैसेज को एडिट, डिलीट और गायब भी किया जा सकता है. WhasApp जहां मैसेज डिलीट करने के बाद एक मैसेज दिखाई देता है कि this message was deleted. वहीं, X Chat पर ये नहीं दिखाई देगा.

स्क्रीनशॉट्स को कर सकेंगे ब्लॉक  

चैट की प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए X chat में स्क्रीनशॉट्स को ब्लॉक किया जा सकेगा. सामने वाला यूजर्स चाहकर भी सीक्रेट मैसेज का स्क्रीनशॉट्स नहीं ले पाएगा. 

X Chat ऐसे करें यूज 

X Chat अभी सिर्फ iOS और वेब वर्जन पर मौजूद है. इसके लिए X सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के DM सेक्शन में जाकर यूज किया जा सकता है. जल्द ही इसको एंड्रॉयड के लिए जारी किया जाएगा. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    आज का राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    करियर राशिफल
    Advertisement