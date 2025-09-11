भारत में अमेरिका से 53 हजार रुपये महंगा iPhone 17 Pro Max, देखें पूरी प्राइस लिस्ट

Apple iPhone 17, iPhone Air और 17 Pro सीरीज भारत समेत ग्लोबल मार्केट में लॉन्च हो चुकी है. प्रो वेरिएंट में कई बेहतरीन फीचर्स, चिपसेट और कैमरा सेटअप मिलता है. ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप में तीनों ही सेंसर 48MP के हैं. आइए कीमत को लेकर डिटेल्स में जानते हैं.

जहां अमेरिका में iPhone 17 Pro Max 2TB वेरिएंट की कीमत 1999 अमेरिका डॉलर (करीब 1,76,112 रुपये) है, वहीं भारत में इस वेरिएंट की कीमत 2,29,900 रुपये है. ऐसे में भारत में मिलने वाला iPhone 17 Pro Max अमेरिका में मिलने वाले वेरिएंट की तुलना में 53788 रुपये महंगा है.

दुनिया के किस देश में सबसे सस्ता iPhone 17 Pro मिलता है. भारत में iPhone 17 Pro की शुरुआती कीमत 1,34,900 रुपये है, वहीं 17 Pro Max की शुरुआती 1,49,900 रुपये है. नीचे दी गई लिस्ट में सभी हैंडसेट का बेस वेरिएंट दिया है.

अलग-अलग देशों में iPhone 17 और 17 Pro की कीमत

iPhone 17, iPhone Air और 17 Pro की कीमत देश iPhone 17 iPhone Air iPhone 17 Pro iPhone 17 Pro भारत में 82,900 रुपये 119,900 रुपये 134,900 रुपये 149,900 रुपये UAE AED 3,399 (करीब 81,682 रुपये) AED 4,299 (करीब 1,03,310 रुपये) AED 4,699 (करीब 1,12,923 ) 5,099 (करीब 1,22,535 रुपये) अमेरिका $799 (करीब 70,434) $999(करीब 88,064) $1,099 (करीब 96,879) $1,199 (करीब 1,05,694 रुपये)

जापान JPY 129,800 (करीब 77,589 रुपये) JPY 159,800 (करीब 95,521 रुपये) JPY 179,800 (करीब 1,07,477 रुपये) JPY 194,800 (करीब 1,16,457 रुपये) जर्मनी EUR 949 (करीब 97,866 रुपये) EUR 1,199 (करीब 1,23,648 रुपये) EUR 1,299 (करीब 1,33,945 रुपये) EUR 1,449 (करीब 1,49,412 रुपये) UK GBP 949 (करीब 1,13,178 रुपये) GBP 999 (करीब 1,19,114 रुपये) GBP 1,099 (करीब 1,31,038 रुपये) GBP 1,199 (करीब 1,42,934 रुपये)



Apple iPhone 17 के स्पेसिफिकेशन्स

iPhone 17 में 6.3-inch का Super Retina XDR OLED डिस्प्ले मिलता है. साथ ही कंपनी ने इसमें A19 प्रोसेसर दिया है. इसमें स्टोरेज के दो ऑप्शन मिलते हैं, जो 256GB और 512GB है. iPhone 17 में डुअल रियर कैमरा सेटअप दिया है. 48MP + 48MP के डुअल रियर कैमरा सेटअप दिया है. 18MP का फ्रंट कैमरा दिया है.

iPhone Air के स्पेसिफिकेशन्स

Apple iPhone Air, अब तक का सबसे स्लिम iPhone है. इसमें 5.6mm की थिकनेस मिलती है. इसमें 6.5-inch का डिस्प्ले दिया है, जो Ceramic Shield 2 दिया है. इसमें A19 Pro प्रोसेसर है और यह 256GB स्टोरेज के बेस वेरिएंट में आता है. बैक पैनल पर सिंगल 48MP का कैमरा है, जबकि 18MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है.

iPhone 17 Pro, 17 Pro Max सीरीज के स्पेसिफिकेशन्स

iPhone 17 Pro में 6.3 Inch का Super Retina XDR डिस्प्ले और 17 Pro Max में 6.9 Inch का Super Retina XDR डिस्प्ले दिया है. इसमें एल्यूमिनियम यूनिबॉडी का यूज किया है. इसमें एक्शन बटन दिया है. इन दोनों फोन में A19 Pro चिपसेट का यूज किया है. इसमें 48MP के ट्रिपल कैमरा सेंसर दिए हैं. 18MP का फ्रंट कैमरा दिया है.

