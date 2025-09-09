Apple Event 2025: iPhone में पहली बार मिलेंगे ये 4 फीचर, बदलने जा रहा कैमरा, डिस्प्ले और बहुत कुछ

Apple का आज एक बड़ा इवेंट होने जा रहा है, जिसका नाम Awe-Dropping है. आज कंपनी न्यू iPhone 17, 17 Pro को अनवील करेगी. इसके साथ ही इन हैंडसेट में मिलने वाले न्यू फीचर्स, कैमरा सेंसर, प्रोसेसर आदि का ऐलान किया जाएगा.

यहां आज आपको iPhone 17 और 17 Pro सीरीज में मिलने वाले खास फीचर के बारे में बताने जा रहे हैं. दरअसल, कई लीक्स रिपोर्ट्स में दावा किया है कि इस बार कंपनी iPhone 16 की तुलना में iPhone 17 के अंदर नए फीचर्स को देगी.

चार iPhone मॉडल्स होंगे लॉन्च

Apple आज अपने इवेंट में चार न्यू स्मार्टफोन को लॉन्च करेगा, जिनके नाम iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro और iPhone 17 Pro Max होगा. रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बार कई न्यू फीचर्स देखने को मिलेंगे. आइये उनके बारे में डिटेल्स में जानते हैं.

मिलेगा बेहतर रिफ्रेश रेट्स डिस्प्ले

iPhone 17 में 120Hz रिफ्रेश रेट्स वाला डिस्प्ले यूज किया जाएगा. iPhone 16 जैसे बेस मॉडल में कंपनी 60Hz का रिफ्रेश रेट्स देती है. वहीं, Samsung समेत कई ब्रांड्स अपने मिड रेंज और फ्लैगशिप फोन में 120Hz का रिफ्रेश रेट्स देती हैं.

बेहतर होगा Telephoto Camera

Apple ने अभी तक ऑप्टिकल जूम लेंस को सिर्फ Pro मॉडल्स के लिए रिजर्व रखा है. आज कंपनी टेलीफोटो लेंस को अपग्रेड्स कर सकती है. अब 48MP का Telephoto Lens मिलेगा. कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया है कि iPhone 17 में भी टेलीफोटो कैमरा दिया जाएगा.

अपग्रेड होगा सेल्फी कैमरा

iPhone 17 सीरीज में सेल्फी कैमरा को बेहतर किया जाएगा, जिसका दावा कई लीक्स रिपोर्ट्स में किया जा चुका है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, 24MP का फ्रंट कैमरा मिलेगा. ऑफिशियल लॉन्च के बाद कंपनी का यह फीचर कंफर्म होगा.

नए AI फीचर्स का ऐलान

Apple भले ही आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस (AI) को लेकर दूसरी कंपनियों की तुलना में पीछे चल रहा है. इसके बावजूद कंपनी Apple intelligence के तहत नए फीचर्स का ऐलान कर सकते हैं.

