Apple का आज बड़ा इवेंट, लॉन्च होगी iPhone 17 सीरीज, न्यू वॉच और काफी कुछ 

Apple आज साल का बड़ा इवेंट करने जा रहा है, जिसमें कंपनी कई न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करेगा. इसमें iPhone 17, 17 Air और iPhone 17 Pro को अनवील किया जाएगा. साथ ही Apple AirPods और Apple Watch Series 11 को लॉन्च किया जाएगा.

ऐपल का ये इवेंट भारतीय समयनुसार रात 10:30 बजे होगा. Apple पोर्टल, Youtube और ऑफिशियल सोशल मीडिया चैनल्स पर इस इवेंट की लाइव स्ट्रीमिंग को देखा जा सकेगा. आइये जानते हैं कि इस इवेंट में क्या-क्या लॉन्च होगा.

लॉन्च होंगे न्यू iPhone

Apple इवेंट के दौरान आईफोन 17 लाइनअप को अनवील किया जाएगा. इस बार कंपनी iPhone 17 Air को भी अनवील करेगी.

iPhone 17: इसमें 120Hz ProMotion डिस्प्ले मिलेगा. पहले स्टैंडर्ड वेरिएंट में 60Hz का डिस्प्ले दिया जाता है. सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए भी 24MP का फ्रंट कैमरा मिलेगा.

इसमें 120Hz ProMotion डिस्प्ले मिलेगा. पहले स्टैंडर्ड वेरिएंट में 60Hz का डिस्प्ले दिया जाता है. सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए भी 24MP का फ्रंट कैमरा मिलेगा.

यह एक स्लिम बॉडी वाला स्मार्टफोन होगा. इसकी थिकनेस 5.5mm या 5.6mm हो सकती है. Apple का अब तक का सबसे स्लिम हैंडसेट iPhone 6 था, इसकी थिकनेस 6.9mm थी. इस हैंडसेट का मुकाबला Samsung Galaxy S25 Edge से होगा iPhone 17 Pro सीरीज में दो हैंडसेट लॉन्च होंगे. इसमें एक iPhone 17 Pro और दूसरा iPhone 17 Pro Max होगा. दोनों हैंडसेट में 48MP Telephoto कैमरा दिया जा सकता है, इससे पहले 12MP का टेलीफोटो कैमरा मिलता था. iPhone17 Pro और 17 Pro Max में डिस्प्ले साइज का अंतर होता है, बाकि सभी फीचर्स एक जैसे होते हैं.

Apple Watch Series 11 होगी लॉन्च

आज Apple Watch Series 11 को भी अनवील किया जाएगा, इसमें डिजाइन में बहुत बड़ा बदलाव नहीं मिलेगा, लेकिन परफोर्मेंस को और बेहतर किया जा सकता है. इसमें S सीरीज का फास्ट चिप और 5G मॉडम मिलेगा.

Apple Watch Ultra 3

Apple न्यू आज Apple Watch Ultra 3 को भी लॉन्च करेगा. इसमें बड़ा डिस्प्ले और स्लिम बेजेल मिलेगा. कंपनी न्यू S11 चिपसेट, स्मार्टवॉच सेटेलाइट कनेक्टिविटी SOS फीचर देगी.

आ रही सस्ती स्मार्टवॉच

आज एक एंट्री लेवल स्मार्टवॉच को भी लॉन्च किया जा सकता है, जिसका नाम Apple Watch SE 3 होगा. इसमें बड़ा डिस्प्ले और बेहतर परफोर्मेंस का ध्यान रखा जाएगा.

