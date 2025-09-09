Apple का आज बड़ा इवेंट, लॉन्च होगी iPhone 17 सीरीज, न्यू वॉच और काफी कुछ 

Apple आज साल का बड़ा इवेंट करने जा रहा है, जिसमें कंपनी कई न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करेगा. इसमें iPhone 17, 17 Air और iPhone 17 Pro को अनवील किया जाएगा. साथ ही Apple AirPods और Apple Watch Series 11 को लॉन्च किया जाएगा.
ऐपल का ये इवेंट भारतीय समयनुसार रात 10:30 बजे होगा. Apple पोर्टल, Youtube और ऑफिशियल सोशल मीडिया चैनल्स पर इस इवेंट की लाइव स्ट्रीमिंग को देखा जा सकेगा. आइये जानते हैं कि इस इवेंट में क्या-क्या लॉन्च होगा.
लॉन्च होंगे न्यू iPhone
Apple इवेंट के दौरान आईफोन 17 लाइनअप को अनवील किया जाएगा. इस बार कंपनी iPhone 17 Air को भी अनवील करेगी.
Apple Watch Series 11 होगी लॉन्च
आज Apple Watch Series 11 को भी अनवील किया जाएगा, इसमें डिजाइन में बहुत बड़ा बदलाव नहीं मिलेगा, लेकिन परफोर्मेंस को और बेहतर किया जा सकता है. इसमें S सीरीज का फास्ट चिप और 5G मॉडम मिलेगा.
Apple Watch Ultra 3
Apple न्यू आज Apple Watch Ultra 3 को भी लॉन्च करेगा. इसमें बड़ा डिस्प्ले और स्लिम बेजेल मिलेगा. कंपनी न्यू S11 चिपसेट, स्मार्टवॉच सेटेलाइट कनेक्टिविटी SOS फीचर देगी.
आ रही सस्ती स्मार्टवॉच
आज एक एंट्री लेवल स्मार्टवॉच को भी लॉन्च किया जा सकता है, जिसका नाम Apple Watch SE 3 होगा. इसमें बड़ा डिस्प्ले और बेहतर परफोर्मेंस का ध्यान रखा जाएगा.