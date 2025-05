Apple App Store से हो रही भारतीय डेवलपर्स की बंपर कमाई, रिपोर्ट में हुआ खुलासा

Apple ने इस हफ्ते एक स्टडी रिलीज की है, जिसमें भारतीय डेवलपर्स के लिए ऐप स्टोर की भूमिका के बारे में विस्तार से बताया गया है. ये स्टडी IIM, अहमदाबाद के प्रोफेसर विश्वनाथ पिंगली ने की है. रिपोर्ट में ऐपल के ऐप स्टोर इकोसिस्टम की भारत में आर्थिक प्रभाव के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है.

कंपनी की मानें, तो App Store ने भारत में 44,447 करोड़ रुपये (5.31 अरब डॉलर) की डेवलपर बिलिंग और सेल्स की है. ध्यान देने वाली ये है कि इसमें से 94 फीसदी रेवेन्यू सीधे डेवलपर्स और बिजनेसेस को गया है, जिसमें ऐपल का कोई कमीशन नहीं है.

क्या है ऐपल CEO का कहना?

ऐपल CEO Tim Cook ने कहा, 'App Store भारत और दुनिया भर में डेवलपर्स के लिए किसी आर्थिक चमत्कार जैसा है. हम उनके काम को सपोर्ट करना जारी रखेंगे. ये स्टडी भारत की बेहतरीन ऐप इकोनॉमी को दिखाती है. हम सभी प्रकार के डेवलपर्स को सफल बनाने के लिए निवेश करने को प्रतिबद्ध हैं. क्योंकि ये ऐसे ऐप्स बनाते हैं जो लोगों के जीवन पर प्रभाव डालते हैं और उन्हें बेहतर करते हैं.'

इस स्टडी को 'The Apple Ecosystem in India: Its Value to Developers and Users' नाम से पब्लिश किया गया है. ऐपल App Store के लॉन्च के वक्त से ही भारतीय डेवलपर्स ने गेम्स, हेल्थ और फिटनेस, लाइफस्टाइल और यूटिलिटी की फील्ड में अपने ऐप्स को मोनेटाइज करने के कई रास्ते खोजे हैं.

कहां से हो रही भारतीय डेवलपर्स की कमाई

रिपोर्ट में बताया गया है कि 2024 में 80 फीसदी भारत स्थित डेवलपर्स की कमाई बाहरी यूजर्स से हुई है. वहीं 87 फीसदी डेवलपर्स मल्टीपल स्टोरफ्रंट पर एक्टिव हैं. भारतीय डेवलपर्स के ऐप्स को 75.5 करोड़ से ज्यादा बार 2024 में डाउनलोड किया गया है. ये संख्या 5 साल पहले के मुकाबले दोगुनी है.

वहीं छोटे डेवलपर्स की भी ऐप स्टोर से आमदनी में बढ़ोतरी हुई है. 2021 से 2024 के बीच ये बढ़ोतरी 74 फीसदी तक हुई है. इसे आगे बढ़ाने के लिए ऐपल ने बेंगलुरु में डेवलपर सेंटर सेटअप किया है, जिसका मकसद सपोर्ट और ट्रेनिंग प्रदान करना है. ऐपल ने फ्रॉड ट्रांजेक्शन्स को रोकने में भी मदद की है.