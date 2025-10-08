Nokia जैसा फोन लेकर आई HMD, कीमत 4 हजार रुपये से भी कम, दमदार हैं फीचर्स

Nokia के फोन बनाने वाली HMD ने भारत में एक नया फोन लॉन्च किया है. कंपनी इसे हाइब्रिड फोन बता रही है, जो बिना की-पैड वाला फीचर फोन होगा. इसमें टच स्क्रीन मिलेगी और इसका डिजाइन आपको नोकिया के पुराने फोन की याद दिलाएगा. ये काफी हद तक Nokia Asha फोन से मिलता है.

Nokia Asha को कंपनी ने 10 साल पहले लॉन्च किया था. बात करें HMD Touch 4G की तो, इसमें 3.2-inch का टच स्क्रीन मिलेगा. इसमें फ्रंट और रियर दोनों ही कैमरा मिलते हैं. हैंडसेट Wi-Fi सपोर्ट के साथ आता है. आइए जानते हैं इसकी कीमत और दूसरी खास बातें.

क्या हैं स्पेसिफिकेशन्स?

HMD Touch 4G में 3.2-inch का QVGA टच डिस्प्ले मिलता है. डिवाइस Unisoc T127 प्रोसेसर के साथ आता है. इसमें 64MB RAM और 128MB स्टोरेज मिलता है. स्टोरेज को माइक्रो SD कार्ड की मदद से 32GB तक एक्सपैंड किया जा सकता है. इसमें क्लाउड फोन सर्विस मिलती है, जिसकी मदद से क्रिकेट रिजल्ट, न्यूज, वेदर और दूसरी सर्विसेस को एक्सेस कर पाएंगे.

फोन एक्सप्रेस चैट ऐप के साथ आता है, जिसकी मदद से आप टेक्स्ट और वीडियो चैटिंग कर सकते हैं. हालांकि, आप सिर्फ दूसरे एक्सप्रेस चैट यूजर से ही कॉन्टैक्ट कर पाएंगे.

हैंडसेट में क्विक कॉल बटन भी दिया गया है, जिसकी मदद से आप वॉयस मैसेज रिकॉर्ड कर सकते हैं. फोन को पावर देने के लिए 1950mAh की बैटरी दी गई है, जो टाइप-सी चार्जिंग सपोर्ट के साथ आता है. कंपनी का दावा है कि हैंडसेट सिंगल चार्ज में 30 घंटे की बैटरी लाइफ ऑफर करेगा.

कितनी है कीमत?

HMD Touch 4G को कंपनी ने सयान और डार्क ब्लू कलर में लॉन्च किया है. इसकी कीमत 3,999 रुपये है. फोन को आप कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट HMD.com से खरीद सकेंगे. फोन दूसरे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ ऑफलाइन रिटेल स्टोर्स पर भी मिलेगा.

HMD लंबे समय से नोकिया फोन्स की लेगेसी वापस लाना चाहती है, लेकिन कंपनी को अभी तक नोकिया जैसी सफलता नहीं मिली है. संभव है कि HMD Touch 4G कंपनी के लिए कुछ कमाल कर दे.

