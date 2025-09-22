scorecardresearch
 

Feedback

Amazon-Flipkart Sale शुरू, मिल रहा 80% तक का डिस्काउंट, ये है शर्त

Amazon और Flipkart पर सेल की शुरुआत हो चुकी है, जो सेल का अर्ली एक्सेस है. प्राइम मेंबर्स के लिए ऐमेजॉन सेल और प्लस और ब्लैक मेंबर्स के लिए फ्लिपकार्ट सेल लाइव हो चुकी है. 23 सितंबर से ये सेल सभी लोगों के लिए शुरू हो जाएगी. आइए खास ऑफर्स के बारे में जानते हैं.

Advertisement
X
Amazon-Flipkart Sale में स्मार्टफोन से टीवी तक पर मिलेगा ऑफर. (Photo: AI Generated)
Amazon-Flipkart Sale में स्मार्टफोन से टीवी तक पर मिलेगा ऑफर. (Photo: AI Generated)

Amazon और Flipkart प्लेटफॉर्म पर सेल की शुरुआत हो चुकी है. ये सेल का अर्ली एक्सेस है.  Amazon पहले ही ऐलान कर चुका है कि इलेक्ट्रोनिक्स आइटम पर 80 परसेंट तक का ऑफ मिलेगा. इन दोनों सेल दौरान स्मार्टफोन, कंज्यूमर इलेक्ट्रोनिक्स, एयर कंडीशनर्स और किचन असेसरीज को सस्ते में खरीद सकेंगे. 

Amazon पर ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल की शुरुआत प्राइम मेंबर्स के लिए हुई है. वहीं फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डेज का अर्ली एक्सेस प्लस और ब्लैक मेंबर्स को मिलेगा. 

iPhone 16 पर मिल रहा ऑफर 

सम्बंधित ख़बरें

boy use smartphone with his parents
फ्री फायर गेम में बच्चे ने गंवाए 13 लाख, आप अपने मोबाइल में जरूर कर लें ये सेटिंग ऑन 
Madness for the iPhone 17, crowd out of control in Mumbai.
मुंबई में iPhone 17 की दीवानगी, रातभर लाइन, फिर मारपीट और भगदड़ 
iPhone 17 Launch: Tremendous Excitement Among the Youth
iPhone 17 के लिए Gen-Z का जुनून, खरीदने के लिए धक्कामुक्की को भी तैयार 
Redmi 14C
हैवी डिस्काउंट पर 10 मिनट में घर पहुंचेंगे फोन, आ रही खास सेल  
OnePlus 13
OnePlus दिवाली सेल का ऐलान, मिलेगा 12 हजार से ज्यादा डिस्काउंट  

Amazon-Flipkart Sale के दौरान पहले सेल का एक्सेस मिलेगा. iPhone 16 पर मिलने वाली डील्स का का फायदा उठा सकते हैं. Flipkart पर ये हैंडसेट 51,999 रुपये की शुरुआती कीमत में खरीदा जा सकेगा. 

23 सितंबर से सभी के लिए सेल 

23 सितंबर से Flipkart-Amazon Sale सभी के लिए लाइव हो जाएगी. इसके बाद सभी लोग स्मार्टफोन, कंज्यूमर इलेक्ट्रोनिक्स, मोबाइल एंड असेसरीज को बेहतर डील्स के साथ खरीद सकेंगे. 

स्मार्टफोन पर कई अच्छे ऑफर्स 

Amazon-Flipkart Sale के दौरान कई खास डील्स मिलेंगी. यहां कई फ्लैगशिप ग्रेड के स्मार्टफोन को सस्ते दाम में खरीदा जा सकेगा. iPhone 16, Samsung Galaxy S24, Google Pixel 9a आदि पर ऑफर्स मिलेंगे.  

Advertisement

यह भी पढ़ें: क्या स्मार्टफोन्स खत्म हो जाएंगे? एक ऐसा डिवाइस जो आपकी आखों के पास रहेगा, हाथ लगाने की जरूरत नहीं

मोबाइल असेसरीज पर मिलेगी खास डील 

Amazon ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल के दौरान  मोबाइल असेससरीज और किचन एप्लाइसेंस को सस्ते दाम में खरीदने का मौका मिलेगा. यहां 80 परसेंट तक का ऑफ मिलेगा. इस दौरान आप अपने घर की जरूरत का सामन खरीद सकेंगे. 

AC आदि पर मिलेगा डिस्काउंट 

Amazon-Flipkart Sale के दौरान अगर न्यू एयर कंडिशनर्स (AC) खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो ये सेल आपके लिए बड़े काम की साबित होगी. यहां 1Ton, 1.5 Ton और 2Ton तक का AC खरीद सकेंगे. यह विंडो और Split AC को खरीदा जा सकेगा. 

यह भी पढ़ें: 10 मिनट में घर पहुंचेंगे स्मार्टफोन, वो भी डिस्काउंट के साथ, शुरू होने वाली है खास सेल

मिल रहे बैंक ऑफर्स 

Amazon-Flipkart Sale के दौरान बैंक ऑफर्स का भी फायदा मिलेगा. दोनों ही प्लेटफॉर्म पर 10 परसेंट इंस्टैंट कैशबैक मिलेगा. Amazon India पर  SBI के कार्ड पर ऑफर मिलेगा. 

Flipkart Big Billion Days सेल के दौरान आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक के कार्ड पर 10 परसेंट का इंस्टैंट कैशबैक मिलेगा. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement