Airtel का एक प्लान और चलेंगे तीन लोगों के फोन, फ्री मिलेगा बहुत कुछ

Airtel का एक खास प्लान है, जिसमें यूजर्स को 3 SIM का एक्सेस मिलता है. पोस्टपेड प्लान की कीमत 999 रुपये है. इस प्लान में अनलिमिटेड कॉलिंग, डेटा, SMS और ढेरों OTT ऐप्स का एक्सेस मिलता है. इसमें Prime, Apple TV, Jiohotstar आदि का एक्सेस मिलता है. आइए इसके बारे में डिटेल्स में जानते हैं.

Airtel का फैमिली प्लान. (Photo: ITG)
Airtel के पास ढेरों रिचार्ज प्लान्स मौजूद हैं. ऑफिशियल पोर्टल पर एक स्पेशल प्लान लिस्टेड है, जिसमें तीन लोगों की सिम कार्ड चलेंगे. Airtel के इस प्लान के तहत यूजर्स को अनलिमिटेड डेटा, कॉलिंग और इंटरनेट डेटा मिलता है. आइये इसके बारे में डिटेल्स में जानते हैं. 

Airtel के 699 रुपये के प्लान के तहत 150GB डेटा मिलेगा, जो पोर्टल पर लिस्टेड है. इसमें अनलिमिटेड कॉलिंग भी मिलेगी, जिसमें रोमिंग भी शामिल है. इसमें SMS आदि भी मिलते हैं. आइये इसके बारे में जानते हैं.

Airtel का फैमिली प्लान 

Airtel पोर्टल पर 999 रुपये का पोस्टपेड प्लान है. इसमें 1 रेगुलर सिम और 2 फ्री एड ऑन सिम कार्ड हैं. इस प्लान में टोटल 3 सिम का एक्सेस मिलता है. तीनों ही सिम कार्ड पर अनलिमिटेड कॉलिंग का फायदा मिलता है. 

फ्री मिलेगा Amazo Prime 

Airtel के 999 रुपये के पोस्टपेड प्लान के साथ Amazon Prime की 6 महीने के लिए सब्सक्रिप्शन मिलेगा. इसकी मदद से वेब सीरीज, मूवीज आदि देख सकेंगे. हालांकि कंपनी ने ये नहीं बताया कि यह मोबाइल वर्जन या उसको टीवी पर भी चला सकेंगे. 

यह भी पढ़ें: डेली 12 घंटे मुफ्त मिलेगा अनलिमिटेड डेटा, सिर्फ इतने रुपये का है ये रिचार्ज

1 साल के लिए JioHotstar 

Airtel के 999 रुपये के प्लान के साथ 1 साल के लिए JioHotstar मोबाइल सब्सक्रिप्शन मिलेगा. Jiohotstar प्लेटफॉर्म की मदद से वेब सीरीज, मूवीज और लाइव स्पोर्ट्स मैच आदि देख सकेंगे. 

Perplexity Pro AI का सब्सक्रिप्शन 

Airtel यूजर्स को Perplexity Pro AI का मुफ्त सब्सक्रिप्शन मिल रहा है, जिसके एनुअप प्लान की कीमत 17 हजार रुपये है. इसकी मदद से प्रो फीचर्स एक्सेस मिलेंगे.

यह भी पढ़ें: 200 दिन चलेगा Jio का ये रिचार्ज, मिलेगा 500GB डेटा और कॉलिंग

Google One की भी मेंबरशिप 

Airtel के 999 रुपये के प्लान के साथ यूजर्स को Google One का सब्सक्रिप्शन भी मुप्त मिलता है. इसमें यूजर्स को 100GB क्लाउड स्टोरेज डेटा मुफ्त मिलता है.  

पूरे एक महीने में इतना मिलेगा डेटा 

एयरटेल के 999 रुपये के प्लान के तहत 150GB डेटा मिलेगा. इसमें 90GB डेटा और 30GB एड ऑन सर्विस पर मिलेगा. 

