Airtel का एक प्लान और चलेंगे तीन लोगों के फोन, फ्री मिलेगा बहुत कुछ

Airtel के पास ढेरों रिचार्ज प्लान्स मौजूद हैं.
Airtel के 699 रुपये के प्लान के तहत 150GB डेटा मिलेगा, जो पोर्टल पर लिस्टेड है. इसमें अनलिमिटेड कॉलिंग भी मिलेगी, जिसमें रोमिंग भी शामिल है. इसमें SMS आदि भी मिलते हैं. आइये इसके बारे में जानते हैं.
Airtel का फैमिली प्लान
Airtel पोर्टल पर 999 रुपये का पोस्टपेड प्लान है. इसमें 1 रेगुलर सिम और 2 फ्री एड ऑन सिम कार्ड हैं. इस प्लान में टोटल 3 सिम का एक्सेस मिलता है. तीनों ही सिम कार्ड पर अनलिमिटेड कॉलिंग का फायदा मिलता है.
फ्री मिलेगा Amazo Prime
Airtel के 999 रुपये के पोस्टपेड प्लान के साथ Amazon Prime की 6 महीने के लिए सब्सक्रिप्शन मिलेगा. इसकी मदद से वेब सीरीज, मूवीज आदि देख सकेंगे. हालांकि कंपनी ने ये नहीं बताया कि यह मोबाइल वर्जन या उसको टीवी पर भी चला सकेंगे.
1 साल के लिए JioHotstar
Airtel के 999 रुपये के प्लान के साथ 1 साल के लिए JioHotstar मोबाइल सब्सक्रिप्शन मिलेगा. Jiohotstar प्लेटफॉर्म की मदद से वेब सीरीज, मूवीज और लाइव स्पोर्ट्स मैच आदि देख सकेंगे.
Perplexity Pro AI का सब्सक्रिप्शन
Airtel यूजर्स को Perplexity Pro AI का मुफ्त सब्सक्रिप्शन मिल रहा है, जिसके एनुअप प्लान की कीमत 17 हजार रुपये है. इसकी मदद से प्रो फीचर्स एक्सेस मिलेंगे.
Google One की भी मेंबरशिप
Airtel के 999 रुपये के प्लान के साथ यूजर्स को Google One का सब्सक्रिप्शन भी मुप्त मिलता है. इसमें यूजर्स को 100GB क्लाउड स्टोरेज डेटा मुफ्त मिलता है.
पूरे एक महीने में इतना मिलेगा डेटा
एयरटेल के 999 रुपये के प्लान के तहत 150GB डेटा मिलेगा. इसमें 90GB डेटा और 30GB एड ऑन सर्विस पर मिलेगा.