एक सॉफ्टवेयर अपडेट... और थम गए दुनिया भर में 6000 विमानों के पहिए, भारत में 400 फ्लाइट्स पर असर

Airbus A320 Software Glitch: एक सॉफ्टवेयर अपडेट की वजह से दुनिया भर में फ्लाइट सर्विसेस प्रभावित हुई हैं. दरअसल, एअरबस के A320 एअरक्राफ्ट में एक दिक्कत सामने आई है, जिसका असर फ्लाइट के कंट्रोल सिस्टम पर पड़ता है. इस समस्या को दूर करने के लिए कंपनी ने एक सॉफ्टवेयर अपडेट जारी किया है, जिसे इंस्टॉल करना जरूरी है.

एअरबस A320 प्लेन्स के लिए एक जरूरी सॉफ्टवेयर अपडेट कंपनी ने जारी किया है. (File Photo: REUTERS)
दुनिया भर में हवाई यात्राएं एक सॉफ्टवेयर अपडेट की वजह से प्रभावित हो रही हैं. दरअसल, एअरबस ने एक अर्जेंट सॉफ्टवेयर अपडेट का असर दुनिया भर में इस्तेमाल होने वाले A320 फैमिली के एअरक्राफ्ट्स पर पड़ रहा है. कंपनी ने इन एअरक्राफ्ट्स में जल्द से जल्द सॉफ्टवेयर अपडेट इंस्टॉल करने के लिए कहा है. 

एअरबस की मानें, तो दुनिया भर के लगभग 6000 जेट्स को अपना सॉफ्टवेयर अपडेट करना होगा. इन फ्लाइट्स को अपनी रेगुलर सर्विस से पहले इस सॉफ्टवेयर अपडेट को इंस्टॉल करना होगा. आइए जानते हैं क्या है ये सॉफ्टवेयर अपडेट जिसकी वजह से दुनिया भर में फ्लाइट्स प्रभावित हो रही हैं. 

क्या है ये सॉफ्टवेयर अपडेट?

एअरबस ने इस अपडेट को एक हालिया घटना के बाद जारी किया है. A320 फैमिली के एअरक्राफ्ट में सोलर रेडिएशन की वजह कुछ जरूरी डेटा करप्ट हो सकता है. ये डेटा फ्लाइट के कंट्रोल से जुड़ा हुआ है. एअरबस ने माना है कि इस सॉफ्टवयेर अपडेट की वजह से दुनिया भर में फ्लाइट्स की सर्विस प्रभावित होगी. 

यह भी पढ़ें: A320 विमानों को लेकर एयरबस का अलर्ट, जानें भारत पर कितना होगा असर?

हालांकि, कंपनी का ये भी कहना है कि ये अपडेट सुरक्षा की नजर से जरूरी है. इस पूरे मामले की जानकारी 30 अक्टूबर को कैनकन से नेवार्क जा रही एक जेटब्लू फाइट से हुई. एल्टीट्यूड के अचानक गिरने की वजह से एअरक्राफ्ट में कई यात्री घायल हुए थे. इसके बाद फ्लाइट को इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी थी. 

इस घटना के बाद अमेरिकी फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने जांच शुरू की. वहीं दुनिया भर की एअरलाइन्स ने इसके बाद जरूरी अपडेट की तैयारी शुरू कर दी है. इसकी वजह से कई फ्लाइट्स का संचालन प्रभावित हो रहा है. भारत में इसका असर ज्यादा दिख रहा है. 

यह भी पढ़ें: नई मुसीबत में Indigo एयरलाइन, DGCA ने A320 नियो विमान पर दी चेतावनी

इसकी वजह यहां पर A320 एअरक्राफ्ट्स का ज्यादा इस्तेमाल है. भारत में इस फैमिली के लगभग 400 एअरक्राफ्ट पर सॉफ्टवेयर अपडेट का असर है, जो IndiGo और एअर इंडिया इस्तेमाल करते हैं. इस पूरी प्रक्रिया में दो से तीन दिन का वक्त लग सकता है. इसमें इंडिगो पर की सर्विस पर ज्यादा असर पड़ेगा. 

इंडियो A320 फैमिली के लगभग 195 एअरक्राफ्ट्स इस्तेमाल करता है. इसमें A320 CEO (180 सीटर) 26 एअरक्राफ्ट हैं, जबकि A320 NEO (180 सीटर) 23 क्राफ्ट और 155 एअरक्राफ्ट A320 NEO (186Y) हैं. इनमें से 163 एअरक्राफ्ट इस्तेमाल में हैं, जबकि 32 फिलहाल पार्क्ड हैं. 

कितने विमान प्रभावित?

दुनिया भर में एअरबस A320-फैमिली के 11,300 से ज्यादा एअरक्राफ्ट्स इस्तेमाल होते हैं. इसमें से लगभग 6,440 एअरक्राफ्ट्स A320 मॉडल के हैं. रिपोर्ट्स की मानें, तो 6000 प्लेन ऐसे हैं, जिन्हें तुरंत सॉफ्टवेयर अपडेट की जरूरत है. इस अपडेट की वजह से ही फ्लाइट्स कैसिंल होने और उनसे संचालन में देरी जैसी समस्याएं हो रही हैं.

