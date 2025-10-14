299 रुपये में मिल रहा घर का सामान, Flipkart दिवाली सेल में आए नए ऑफर्स

Flipkart पर दिवाली को लेकर खास सेल चल रही है, जिसे बिग बैंग दीवाली सेल नाम दिया है. इस सेल के दौरान होम एप्लाइसेंस, टीवी, मोबाइल और क्लीनिंग प्रोडक्ट आदि पर ऑफर मिल रहा है. होम एप्लाइसेंस कैटेगरी पर 299 रुपये की शुरुआती कीमत को लिस्टेड किया है.

किचन एप्लाइसेंस की कैटेगरी में ढेरों प्रोडक्ट है, जिसमें ब्लेंडर ग्रान्डनर, इन्डक्शन चूल्हा, एयर फ्रायर, इलेक्ट्रिक केतली, ओवन, फ्रिज, चिम्नी समेत कई प्रोडक्ट के नाम शामिल हैं. ये ना सिर्फ आपको स्वादिष्ट खाना बनाने में मदद करेंगे बल्कि समय की भी बचाएंगे.

सस्ते हुए वॉशिंग मशीन

फ्लिपकार्ट दिवाली सेल के दौरान सस्ते में वॉशिंग मशीन को भी घर ला सकते हैं. सेल बैनर पर वॉशिंग मशीन के साथ प्राइस ड्रॉप अलर्ट दिया है. इसका सीधा मतलब है कि वॉशिंग मशीन के कीमत कम हो गईं हैं. इसमें सेमी ऑटोमैटिक, टॉप लोड और फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन शामिल हैं.

हेडफोन और TWS पर शानदार ऑफर

फ्लिपकार्ट सेल के दौरान हेडफोन और TWS पर बंपर ऑफर मिल रहे हैं. कई अच्छे इयरबड्स को 399 रुपये से कम कीमत में घर लाया जा सकता है. इसमें वनप्लस, boat, Realme जैसे कई नाम शामिल हैं.

Advertisement

यह भी पढ़ें: दिवाली पर 80 परसेंट तक का ऑफ, Amazon पर जारी है खास सेल, फोन समेत कई प्रोडक्ट पर बंपर ऑफर

लैपटॉप पर मिल रहा है खास ऑफर

फ्लिपकार्ट सेल के दौरान Samsung Book4 i5 लैपटॉप को लिस्टेड किया है. इसकी कीमत 39,999 रुपये है, जिसमें सभी ऑफर्स शामिल हैं. वैसे इसकी ओरिजनल कीमत 49 हजार रुपये है. इसमें 16GB Ram और 512GB SSD स्टोरेज मिलती है. लैपटॉप में 15.6 Inch Full HD LCD डिस्प्ले दिया है. कंपनी का दावा है कि यह एक लाइटवेट और स्लिम लैपटॉप है.

स्मार्टफोन पर बंपर ऑफर

फ्लिपकार्ट सेल में स्मार्टफोन पर भी बंपर ऑफर मिल रहा है. यहां सेल बैनर पर Samsung Galaxy S24 स्मार्टफोन को लिस्टेड किया है, जिसकी कीमत 38,999 रुपये लिस्टेड है. इसमें सभी ऑफर्स और डील्स को शामिल किया है.

यह भी पढ़ें: Amazon दिवाली सेल में बंपर ऑफर, HP से Acer तक, लैपटॉप पर मिल रही धांसू डील

Samsung Galaxy S24 पर बंपर ऑफर

Samsung Galaxy S24, असल में एक फ्लैगशिप ग्रेड का स्मार्टफोन है. इसमें स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 प्रोसेसर का यूज किया है. तीन कवर वेरिएंट में आने वाले इस हैंडसेट में 6.2Inch का डिस्प्ले दिया गया है.

---- समाप्त ----