दिवाली पर 80 परसेंट तक का ऑफ, Amazon पर जारी है खास सेल, फोन समेत कई प्रोडक्ट पर बंपर ऑफर

Amazon Great Indian Festival को दिवाली स्पेशल फेज में बदल दिया है. इसके साथ ही डील्स और डिस्काउंट को बेहतर कर दिया है. लिस्टेड डिटेल्स के मुताबिक, यहां तक पर 80 परसेंट तक का ऑफ मिल सकता है. इस सेल के दौरान स्मार्टफोन, iPhone, TWS, होम एप्लाइसेंस, गीजर आदि को खरीद सकते हैं. आइये इसके बारे में डिटेल्स में जानते हैं.

Amazon की दिवाली सेल में कई प्रोडक्ट्स पर बेहतरीन डील मिल रही है. (Photo: Unsplash)
Amazon India पर दिवाली को देखते हुए खास सेल को लाइव कर दिया है, जिसे कंपनी ने दिवाली स्पेशल नाम दिया है. बैनर पर लिस्टेड डिटेल्स के मुताबिक, इस सेल के दौरान 80 परसेंट तक के डिस्काउंट का फायदा उठा सकेंगे. सेल के दौरान स्मार्टफोन, टीवी, वॉशिंग मशीन और दीवाली गिफ्टिंग आदि पर कई ऑफर मिल रहे हैं. 

Amazon Great Indian Festival की शुरुआत 23 सितंबर को हुई थी और अब कंपनी ने इसको दिवाली स्पेशल में बदल दिया है. इस बदलाव के साथ डील्स और डिस्काउंट को भी रिवाइज कर दिया है. गिफ्टिंग आदि पर मैक्सिमम 80 परसेंट तक का डिस्काउंट मिल रहा है. 

मिल रहा बैंक का खास ऑफर 

Amazon India पर जारी सेल के दौरान बैंक ऑफर्स का भी फायदा उठा सकते हैं. ऐसे में यूजर्स एक्स्ट्रा डिस्काउंट हासिल कर सकते हैं. HDFC बैंक का कार्ड यूज करने पर मैक्सिमम 10 परसेंट तक का इंस्टैंट कैशबैक हासिल कर सकते हैं. 

Amazon ने किए बड़े दावे 

Amazon Sale के दौरान कंपनी ने एक बैनर को लिस्टेड किया है, जिसमें बताया है कि साल की सबसे कम कीमत में सामान खरीदें. जब हमने इस बैनर को लिस्टेड किया तो पता चला कि इस बैनर के तहत स्मार्टफोन, लैपटॉप, ब्यूटी प्रोडक्ट, कंज्यूमर इलेक्ट्रोनिक्स, होम एप्लाइसेंस आदि को लिस्टेड किया है. 

सस्ते मिल रहे ये काम के गैजेट 

Amazon Sale के दौरान कुछ गैजेट काफी कम कीमत में मिल रहे हैं. इसमें इयरबड्स, हेडफोन, माउस, कीबोर्ड, सेल्फी स्टिक, मोबाइल स्टैंड आदि को लिस्टेड किया है. कई प्रोडक्ट आधी कीमत में भी मिल रहे हैं. 

फ्लाइट बुकिंग में फायदा 

Amazon Sale के तहत एक बैनर को लिस्टेड किया है, जिसमें दावा किया है कि फ्लाइट टिकट बुकिंग में फ्लैट 10 परसेंट तक का ऑफ मिल रहा है. हालांकि इसमें कुछ शर्तें भी हैं. 

iPhone 15 पर ऑफर 

Amazon Sale के दौरान iPhone 15 पर 31 परसेंट का ऑफ मिल रहा है. इस हैंडसेट को 47,999 रुपये में खरीदा जा सकेगा. इसमें टाइप सी केबल पोर्ट और डुअल रियर कैमरा लेंस मिलते हैं. इनमें 48MP का प्राइमरी कैमरा मिलता है. 

