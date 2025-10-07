IZI Go-X Pro Review: फोन को प्रोफेशनल ग्रेड कैमरा सेटअप में बदल देगा ये डिवाइस

इंस्टाग्राम और YouTube Shorts के जमाने में कंटेंट क्रिएशन बहुत ही कॉमन हो चुका है. ऐसे में आपके पास कुछ जरूरी एक्सेसरीज भी होनी चाहिए, जो कंटेंट क्रिएशन को बेहतर बनाने में आपकी मदद करेंगे. ऐसा ही एक प्रोडक्ट जिंबल है, जो आपके फोन में किसी महंगे सेटअप में बदल सकता है.

मार्केट में आपको फोन जिंबल के कई विकल्प मिल जाएंगे. ऐसा ही एक ऑप्शन IZI लेकर आया है. कंपनी दो फोन जिंबल ऑफर करती है, जिसका मोस्ट एडवांस ऑप्शन IZI Go-X Pro है. हम पिछले कुछ दिनों से इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर रहे हैं और अब आपको बता सकते हैं कि इस पर इन्वेस्टमेंट किया जाना चाहिए या नहीं.

सॉलिड है बिल्ड क्वालिटी

ये डिवाइस फोल्डेबल डिजाइन के साथ आता है. इसके साथ आप 305 ग्राम तक का वजन इस्तेमाल कर सकते हैं. इतने वजन का फोन तो आता नहीं है, तो आपके पास एक्सेसरीज इस्तेमाल करने का विकल्प है. आसान भाषा में कहें, तो आप इस जिंबल को फोन और उसकी एक्सेसरीज के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं.

इसकी बिल्ड क्वालिटी अच्छी और सॉलिड है. इसमें फोन होल्डर, एक कंट्रोलर और एक्सटेंड की जा सकने वाली रॉड मिलती है. बॉक्स में आपको एक स्टैंड भी जिया जाता है, जो पूरे सेटअप को एक ट्राई पॉड में बदल सकता है. कुल मिलाकर ये डिवाइस अपने आप में काफी प्रॉमिसिंग लगता है.

मजेदार है इस्तेमाल करना

जिंबल को इस्तेमाल करने के लिए आपको IZI GO ऐप इस्तेमाल करना होगा. सबसे पहले आपको ये ऐप डाउनलोड करना होगा, जो आसानी से गूगल प्ले स्टोर या ऐपल ऐप स्टोर पर मिल जाएगा. इसके बाद आपको ब्लूटूथ की मदद से ऐप और जिंबल को कनेक्ट करना होगा.

जिंबल कनेक्ट होते ही आपका आधा काम हो जाएगा. फोन को होल्डर में फिक्स करें और जिंबल पर दी पावर बटन को ऑन करें. जिंबल अपना काम करने के लिए तैयार हो जाएगा. यहां आपको एक जूम-इन और जूम-आउट के लिए रोटेटर मिलेगा. जिंबल को कंट्रोल करने के लिए जॉयस्टिक और फोटो-वीडियो कैप्चर करने के लिए अलग बटन दिया गया है.

डिवाइस पर एक छोटी स्क्रीन भी मिलती है, जो जिंबल के तमाम मोड्स और बैटरी लाइफ की जानकारी देती है. आप इसमें अलग-अलग मोड्स को इस्तेमाल कर सकते हैं. अच्छी बात ये है कि ऐप से कनेक्ट होने के बाद आपको गेस्चर कंट्रोल का विकल्प भी मिलेगा.

आप हाथ के अलग-अलग इशारों से जिंबल को कंट्रोल कर सकते हैं. जैसे ओके का साइन दिखाने पर फेस, बॉडी या ऑब्जक्ट ट्रैकिंग शुरू की जा सकती है. वहीं कैमरा को फोटो से वीडियो और वीडियो से फोटो में स्विच करने के लिए आपको मुट्ठी बंद करनी होगी. रिकॉर्डिंग ऑन करने के लिए पंजा दिखाना होगा.

ये सभी फीचर्स बेहतरीन तरीके से काम करते हैं. जिंबल अच्छी बैटरी लाइफ के साथ आता है. सिंगल चार्ज में आप 5 से 6 घंटे तक इसे इस्तेमाल कर सकते हैं. चार्जिंग के लिए टाइप-सी पोर्ट मिलता है. कुल मिलाकर आप कंटेंट क्रिएशन में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं.

बॉटम लाइन

अब सवाल है कि IZI Go-X Pro किसे खरीदना चाहिए. ये डिवाइस हर उस शख्स के लिए बना है, जो बेहतरीन वीडियोज क्रिएट करना चाहता है. अगर आप वीडियो कंटेंट क्रिएट करना चाहते हैं, तो 7,499 रुपये का निवेश कर सकते हैं. हालांकि, इस जिंबल के साथ कुछ चुनौतियां भी हैं.

इसमें कोई IP रेटिंग नहीं है. वहीं डिवाइस को पूरी तरह से इस्तेमाल करने के लिए आपको कंपनी का ऐप यूज करना होगा, जिसे मल्टीपल एक्सेस देने होंगे. कई यूजर्स को ये अटपटा लग सकता है. खासकर वीडियो और फोटोज का एक्सेस देना. इन सभी पॉइंट्स को छोड़ दे, तो IZI Go-X Pro एक अच्छा डिवाइस है.

आज तक रेटिंग- 9/10

