Dyson Big Ball Vacuum Cleaner Review : फुटबॉल जैसा डिजाइन और पावरफुल सक्शन, क्या खरीदने में है समझदारी

Dyson Big Ball वैक्यूम क्लीनर में स्ट्रांग सक्शन पावर, बड़ा डस्टबिन और 22 फीट लंबा तार मिलता है. इस Canister Vacuum को मैंने करीब 20 दिनों तक यूज किया. साइज की बात करें तो एक बड़े बड़े फुटबॉल जैसी इसकी शेप है. देखने में काफी बड़ा है और यह आपको देखने में अजीब भी लग सकता है. हालांकि अन्य कैनिस्टर वैक्यूम क्लीनर की तुलना में इसको यूज करना बहुत ही आसान है.

आमतौर पर Canister Vacuum यूज करते हुए गिर जाते हैं या फिर पलट जाते हैं, लेकिन Dyson Big Ball वैक्यूम क्लीनर के साथ ऐसा नहीं होता है. इससे बड़ी ही आसानी से घर के किसी भी कोने में लेकर जा सकते हैं. आइए इसके बारे में जानते हैं कि यह कितना कारगर है.

Dyson Big Ball vacuum cleaner के स्पेसिफिकेशन्स

सक्शन पावर : 205 AW

डस्टबिन : 1.6 लीटर

तार की लंबाई : 22 फीट

वजन : 8.02 किलोग्राम

अटैचमेंट : टर्बाइ क्लीनर हेड, मैट्रेस टूल, ब्रश

कीमतः 25,900 रुपये

Dyson big ball vacuum cleaner को यूज करना आसान है. (Photo: Dyson)

Dyson Big Ball vacuum cleaner के पायदे

कंपनी ने इसमें बॉल टेक्नोलॉजी, सेल्फ राटिंग मैकेनिज्म, और कार्बिन फाइबर टर्बाइन क्लीनर जैसे फीचर्स दिए हैं. मैंने इस वैक्यूम क्लीनर को फर्श और कारपेट आदि पर यूज किया है. ये आपको घर को बेहतर क्लीनिंग देने का काम करता है.

Dyson Big Ball Canister Vacuum के अंदर 205 Air Watts (AW) की सक्शन पावर मिलती है. इस पावर की बदौलत यह वैक्यूम क्लीनर अलग-अलग सरफेस को आसानी से क्लीन कर पाता है. साथ ही वहां से डस्ट और अन्य पार्टिकल्स को आसानी से क्लीन कर देता है.

Dyson ने अपने इस वैक्यूम क्लीन के अंदर एयरफ्लो को बेहतर बनाने के लिए Radial Root Cyclone Technology का यूज किया है. यह आसानी से घर के सामान पर से डस्ट को क्लीन कर देती है. साथ ही यह डस्ट को घर के अंदर फैलने से भी रोकता है, जिसके लिए इसके अंदर एक खास फिल्टर का यूज किया है.

Dyson big ball vacuum cleaner के डस्टबिन को क्लीन करना आसान है. (Photo: Dyson)

डस्टबिन को क्लीन करना है सिंपल

Dyson Big Ball Canister Vacuum के अंदर लगे डस्टबिन को क्लीन करना बहुत ही सिंपल है. बिना हाथ गंदे किए इसको क्लीन किया जा सकता है. इसके अंदर नो-टच नाम सिस्टम दिया है. इसमें 1.6 लीटर का डस्टबिन है, जिसको आसानी से क्लीन कर सकते हैं. सफाई के बाद मुझे इस डस्टबिन को क्लीन करने में कोई परेशानी सामने नहीं आई.

तार समेटना बड़ा ही आसान

Dyson Big Ball के अंदर 20 फीट लंबा तार दिया है. ये इसे आप घर के किसी भी कोने में ले जा सकते हैं और जब काम खत्म हो जाता है तो बॉल के ऊपर ही एक लीवर दिया है. इस लीवर को पैर से दबाने पर 20 फीट का तार खुद मशीन के अंदर चला जाता है. ऐसे में आपको बार-बार तार समेटने में टाइम नहीं लगता है. ये फीचर बड़े ही काम का लगा.

Dyson big ball vacuum cleaner का भारी वजन है. (Photo: Dyson)

Dyson Big Ball vacuum cleaner की खामियां

Dyson Big Ball Canister Vacuum के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसकी आवाज है. पावरफुल सक्शन होने की वजह से इसकी मोटर तेज आवाज जनरेट करती है. डायसन के अन्य प्रोडक्ट की तुलना में इसमें तेज आवाज सुनने को मिलती है. क्लीनिंग के दौरान ये घर के अन्य लोगों को डिस्टर्ब कर सकती है.

भारी वजन भी इसकी एक खामी है. अगर आपका फ्लैट या घर ज्यादा बड़ा नहीं है और 20 फीट लंबे तार की मदद से काम हो जाता है, तो आपको इस वैक्यूम क्लीनर को बार-बार उठाने की जरूरत नहीं होगी. अगर आपको बार-बार वैक्यूम क्लीनर को अलग-अलग फ्लोर पर लेकर जाना पड़ता है तो यह आपके लिए परेशानी का सबब बन सकता है.

बॉटम लाइन

Dyson Big Ball को खरीदना चाहिए या नहीं, उसको लेकर हम क्लीयर कर देते हैं कि अगर आप कोई कैनिस्टर वैक्यूम क्लीनर खरीदना चाहते हैं और ज्यादा वजन को आप इग्नोर कर सकते हैं तो यह वैक्यूम क्लीन अच्छा ऑप्शन है. हालांकि अगर आप भारी प्रोडक्ट नहीं लेना चाहते हैं तो इसको नहीं खरीदना चाहिए. इसके साथ मिलने वाले अटैचमेंट्स सफाई को आसान बनाते हैं. इसका मेंटेनेंस सिंपल है और क्लीन करना भी आसान है. अगर आपको बजट 25 हजार रुपये तक है तो यह आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन साबित होगा.

रेटिंगः 8/10

