Olympics: रिजल्ट पर मैरीकॉम ने फिर खड़े किए सवाल, कहा- गेम से तुरंत पहले बदलवाई गई रिंग ड्रेस, मांगा जवाब

टोक्यो ओलंपिक (Tokyo Olympics 2020) के प्री-क्वार्टर फाइनल मुकाबले में हारकर बाहर हुईं दिग्गज मुक्केबाज एमसी. मैरीकॉम (MC Mary Kom) ने एक बार फिर मैच को लेकर सवाल खड़े किए हैं. शुक्रवार सुबह मैरीकॉम की ओर से ट्वीट कर जानकारी दी गई कि मैच शुरू होने से चंद मिनट पहले उन्हें ड्रेस बदलने को कहा गया था.

एमसी. मैरीकॉम ने अपने ट्वीट में कहा, ‘चौंकाने वाला है, क्या कोई एक्सप्लेन कर सकता है कि रिंग की ड्रेस क्या होगी. मुझे प्री-क्वार्टर की बाउट शुरू होने से एक मिनट पहले ही रिंग ड्रेस बदलने को कहा गया. क्या कोई समझाएगा’.

Surprising..can anyone explain what will be a ring dress. I was ask to change my ring dress just a minute before my pre qtr bout can anyone explain. @PMOIndia @ianuragthakur @KirenRijiju @iocmedia @Olympics pic.twitter.com/b3nwPXSdl1