टोक्यो में हार के साथ ही मैरीकॉम का Olympics 2020 का सफर खत्म

टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए पदक की बड़ी दावेदारों में से मुक्केबाज एमसी मैरीकॉम (51 किग्रा) का दूसरी बार ओलंपिक में पदक जीतने का सपना टूट गया और इस इस हार के साथ ही उनका ओलंपिक का सफर यहीं थम गया.

प्री-क्वार्टर फाइनल मुकाबले में हार के बाद मैरीकॉम ने वरिष्ठ खेल पत्रकार बोरिया मजूमदार से कहा कि वह 40 साल की उम्र या जब तक शरीर साथ देगा तब तक खेलती रहेंगी.

मैरीकॉम ने कहा कि उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ कि वह हार गई है. उनका कहना है कि कि मैच के बाद भी वह मुकाबला जीत गई हैं.

खेल पत्रकार बोरिया मजूमदार ने ट्वीट कर कहा कि यह एआईबीए बॉक्सिंग का नियम है तो उनकी ओलंपिक यात्रा का अंत यहीं पर हो गया. क्या अब हम उनकी फाइट देख सकेंगे? वह हमेशा इसके लिए उत्सुक रहती हैं लेकिन हमें देखना होगा.

She says to me she will play till she is 40 is her body allows it. That’s the @AIBA_Boxing rule. So end of her @Olympics journey. Will we see her fight on? She remains keen but we have to see. @IndiaToday