India in US Open 2025: भारत के नंबर-1 डबल्स खिलाड़ी युकी भांबरी और दिग्गज रोहन बोपन्ना सीजन के आखिरी ग्रैंड स्लैम यूएस ओपन में देश की चुनौती का नेतृत्व करेंगे. भांबरी न्यूजीलैंड के माइकल वीनस के साथ जोड़ी बना रहे हैं, जबकि भारत के नंबर-2 डबल्स खिलाड़ी बोपन्ना मोनाको के रोमान अर्निओडो के साथ खेलेंगे.

14वीं सीड वाली भांबरी और वीनस की जोड़ी का सामना मजबूत सिंगल्स खिलाड़ियों मार्कोस गीरन और लर्नर टिएन से होगा. बोपन्ना और अर्निओडो का पहला मुकाबला अमेरिकी खिलाड़ियों रॉबर्ट कैश और जेजे ट्रेसी की जोड़ी से होगा.

भारत के अर्जुन काधे इक्वाडोर के डिएगो हिडाल्गो के साथ खेलेंगे और उनका सामना दूसरी वरीयता प्राप्त टीम अल सल्वाडोर के मार्सेलो अरेवालो और क्रोएशिया के माटे पाविच से होगा.

इसके अलावा भारत की एक और जोड़ी एन श्रीराम बालाजी और ऋत्विक बोल्लिपल्ली अमेरिकी-डच जोड़ी वासिल किर्कोव और बार्ट स्टीवंस के खिलाफ खेलेगी.



ध्यान रहे 2025 यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट का मुख्य ड्रॉ रविवार (24 अगस्त) को शुरू हुआ. वहीं इसका समापन रविवार (7 सितंबर) को पुरुषों के फाइनल के साथ समाप्त होगा. यह टूर्नामेंट न्यूयॉर्क के फ्लशिंग मीडोज में यूएसटीए बिली जीन किंग नेशनल टेनिस सेंटर में आयोजित किया जा रहा है.

