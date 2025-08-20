अन्ना कुर्निकोवा... टेनिस कोर्ट पर कदम रखने वाली सबसे ग्लैमरस और आकर्षक एथलीटों में से एक रही हैं. करियर में सिंगल्स में वह विश्व नंबर-8 तक पहुंचीं और दुनिया की 'सबसे सेक्सी महिला' का खिताब भी उनके नाम हुआ. लेकिन इस हफ्ते, यह पूर्व टेनिस आइकन पूरी तरह माँ के किरदार में दिखीं. महीनों पहले की स्वास्थ्य चिंताओं के बाद अब अपने बच्चों के साथ खुले अंदाज में नजर आईं.

साल की शुरुआत में जब 44 साल की अन्ना कुर्निकोवा मियामी के बाल हार्बर शॉपिंग सेंटर में व्हीलचेयर पर और पैर में ऑर्थोपेडिक बूट लगाए दिखीं थीं, तो फैन्स हैरान रह गए थे.

This is Anna Kournikova now



43-year-old Kournikova is seen in a Miami shopping mall in a wheelchair



She has been diagnosed with chronic lumbar dysfunction pic.twitter.com/K55AtGGs8T — RT (@RT_com) January 31, 2025

मगर 8 महीने बाद तस्वीरें बिल्कुल अलग हैं. अन्ना अपने तीन बच्चों- जुड़वां लूसी और निकोलस (7 साल) और छोटी मैरी (5 साल) को मार्शल आर्ट्स क्लास ले जाती दिखीं.

अन्ना कुर्निकोवा ने सिंपल-सा लुक चुना... सफेद हुडी, ब्लैक बाइक शॉर्ट्स और नाइकी स्नीकर्स. बालों को काले स्क्रंची से बांधकर उनका ग्लैमर और नैचुरल चार्म और भी निखर गया. वहीं उनके बच्चे कराटे क्लास के लिए पूरी तरह तैयार थे. बड़ी बेटी लूसी के हाथ में टेडी बियर ने इस पूरे फैमिली-मोमेंट को मासूमियत और मिठास से भर दिया.

NEW: Anna Kournikova takes her & Enrique Iglesias three children to school in Miami yesterday. 😍

(8.18.25) pic.twitter.com/dqBNcBzPpx — Enrique Daily (@Enrique_Daily) August 19, 2025

एनरिक के साथ प्राइवेट लाइफ

Advertisement

2003 में चोटों के चलते टेनिस से संन्यास लेने वाली अन्ना अब स्पेनिश पॉप स्टार एनरिक इग्लेसियस के साथ मियामी में रहती हैं. दोनों की मुलाकात 2001 में म्यूजिक वीडियो Escape के दौरान हुई थी. तब से दोनों ने लाइमलाइट से दूरी बनाए रखी है, लेकिन उनकी केमिस्ट्री हमेशा चर्चा में रही है.

करियर और ग्लैमर की चमक

कुर्निकोवा ने मई 2003 में टेनिस करियर को अलविदा कहा. उन्होंने 16 डबल्स खिताब जीते और नवंबर 1999 में डबल्स की वर्ल्ड नंबर-1 बनीं. उसी साल उन्होंने मार्टिना हिंगिस के साथ ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता था. सिंगल्स में वह 1997 विम्बलडन के सेमीफाइनल तक पहुंचीं और ओपन एरा में ऐसा करने वाली दूसरी महिला बनीं. इसके अलावा 2001 ऑस्ट्रेलियन ओपन के क्वार्टर फाइनल तक पहुंचीं, लेकिन लगातार चोटों, खासकर पीठ की समस्याओं के कारण उन्हें 21 साल की उम्र में ही रिटायर होना पड़ा.

टेनिस कोर्ट की 'सनसनी' रही यह रूसी बाला. (Photo- Getty)

कोर्ट के बाहर भी उनका करियर खूब चमका. वह मॉडलिंग में भी उतनी ही मशहूर रहीं. 2002 में उन्होंने ब्रिटनी स्पीयर्स और जेनिफर लोपेज जैसी स्टार्स को पीछे छोड़कर 'दुनिया की सबसे सेक्सी महिला का ताज' का खिताब जीता. 2010 में उन्हें बसे आकर्षक टेनिस स्टार घोषित किया गया.

शादी या रहस्य?

Advertisement

उनकी और इग्लेसियस की शादी को लेकर आज भी रहस्य बना हुआ है. इग्लेसियस पहले कह चुके हैं कि उन्हें शादी की जरूरत महसूस नहीं होती, हालांकि कई बार उन्होंने अन्ना को 'मेरी पत्नी' भी कहा. 2012 में जब उनसे इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा- ये बस उस पल को मीठा बनाने के लिए कहा था. मुझे लगा ‘मेरी पत्नी’ कहने से लोग जल्दी समझ जाएंगे, बजाय इसके कि मैं ‘मेरी गर्ल’ कहूं. मैंने कभी नहीं सोचा कि शादी से प्यार बढ़ता है. मेरे लिए फर्क सिर्फ इतना है कि आप अच्छे माता-पिता हों, बस.'



---- समाप्त ----