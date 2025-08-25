scorecardresearch
 

... जब टेनिस कोर्ट की कट्टर दुश्मन सेरेना ने शारापोवा को 'हॉल ऑफ फेम' के लिए पुकारा

टेनिस की दो दिग्गज खिलाड़ी मारिया शारापोवा (38) और सेरेना विलियम्स (43) लंबे समय तक कोर्ट पर कट्टर प्रतिद्वंद्वी रहीं, लेकिन अमेरिका के न्यूपोर्ट, रोड आइलैंड में हुए एक समारोह में शारापोवा को इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया. यह ऐलान खुद सेरेना विलियम्स ने किया.

राइवलरी खत्म, अब दोस्ती की हंसी – शारापोवा संग सेरेना (Photo,Reuters)
टेनिस की दुनिया ने ऐसा नजारा शायद ही आपने कभी देखा होगा- जहां दो सबसे बड़ी प्रतिद्वंद्वियों ने मंच पर एक-दूसरे को गले लगाया. सेरेना विलियम्स और मारिया शारापोवा, जिनकी भिड़ंत कभी कोर्ट पर सबसे रोमांचक मानी जाती थी, अब एक-दूसरे के लिए सम्मान और अपनापन जताते नजर आईं.

रूस की टेनिस स्टार मारिया शारापोवा (38) को अमेरिका के न्यूपोर्ट, रोड आइलैंड में आयोजित समारोह में टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया. इसी कार्यक्रम में अमेरिका के दिग्गज डबल्स स्टार्स माइक और बॉब ब्रायन को भी यह सम्मान मिला.

Serena Williams embraces Maria Sharapova.jpg
हॉल ऑफ फेम के मंच पर सेरेना और शारापोवा. (Photo, Getty)
Serena Williams embraces Maria Sharapova02.jpg
हॉल ऑफ फेम का सबसे यादगार लम्हा. (Photo, Getty)

शारापोवा का करियर बेहद खास रहा है. वे ओपन एरा में सिंगल्स ग्रैंड स्लैम जीतने वाली सिर्फ 12 खिलाड़ियों में शामिल हैं. उन्होंने कुल 5 ग्रैंड स्लैम खिताब अपने नाम किए. उनका सबसे यादगार पल 2004 का विम्बलडन फाइनल रहा, जब महज 17 साल की उम्र में उन्होंने सेरेना विलियम्स को 6-1, 6-4 से हराकर दुनिया को चौंका दिया था.

आखिर सेरेना ने शारापोवा के बारे में क्या कहा?

हॉल ऑफ फेम के मंच पर जब अमेरिकी दिग्गज सेरेना (43) ने अपने करियर की सबसे बड़ी प्रतिद्वंद्वी कही जाने वाली शारापोवा को इंडक्ट करने का ऐलान किया, तो माहौल भावुक हो उठा.

Serena Williams introduces Maria Sharapova during the 2025 Induction Celebration.jpg
हॉल ऑफ फेम 2025: सेरेना की आवाज में गूंजा शारापोवा का नाम. (Photo- Getty)

सेरेना बोलीं, 'शायद आप मुझे यहां देखने की उम्मीद नहीं कर रहे थे. सच कहूं तो कुछ साल पहले मैं भी ऐसा ही सोचती. लेकिन जब मारिया ने मुझे मैसेज कर पूछा कि क्या मैं उन्हें हॉल ऑफ फेम में शामिल कर सकती हूं, तो मैंने तुरंत हां कहा. क्योंकि वो मारिया हैं.'

उन्होंने आगे कहा, 'मारिया और मैं एक-दूसरे की सबसे बड़ी प्रतिद्वंद्वी रहीं. लेकिन सच यह है कि हमारी चाहत एक जैसी थी- सबसे बेहतरीन बनना. हर बार जब ड्रॉ में उनका नाम मेरे सामने आता, मैं और कड़ी मेहनत करती. वो मेरे करियर की उन चुनिंदा खिलाड़ियों में से रहीं, जिन्होंने मुझे हमेशा अपना सर्वश्रेष्ठ देने के लिए मजबूर किया.'

Maria Sharapova and Serena Williams carry their trophies after their final match at the Wimbledon Tennis Championships.jpg
2004 विम्बलडन फाइनल: हाथों में जीत की निशानी- शारापोवा vs सेरेना. (Photo, Getty)

कोर्ट से बिजनेस और फैशन तक

सेरेना ने यह भी कहा कि शारापोवा ने कोर्ट पर उत्कृष्टता दिखाई और फिर उसे बिजनेस, फैशन और ब्रांडिंग की दुनिया में भी उतनी ही मजबूती से आगे बढ़ाया. समारोह के अंत में जब दोनों दिग्गज एक-दूसरे से गले मिलीं, तो यह पल सिर्फ टेनिस फैन्स ही नहीं, बल्कि खेल इतिहास के लिए भी अविस्मरणीय बन गया.

सेरेना विलियम्स और मारिया शारापोवा टेनिस इतिहास की सबसे बड़ी प्रतिद्वंद्वियों में गिनी जाती हैं. 2004 से 2019 तक दोनों के बीच 22 मुकाबले हुए, जिनमें से 20 बार जीत सेरेना के नाम रही. ग्रैंड स्लैम स्तर पर भी सेरेना का दबदबा रहा-जहां उनका रिकॉर्ड 8-1 रहा, जबकि फाइनल्स में भी उन्होंने 3-1 से बढ़त बनाई. 23 ग्रैंड स्लैम जीत चुकीं सेरेना विलियम्स 2027 में खुद भी हॉल ऑफ फेम इंडक्शन के लिए पात्र होंगी.
 

