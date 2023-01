Australian Open 2023: टेनिस मैच में रूस और यूक्रेन के फैन्स में टकराव! ऑस्ट्रेलियन ओपन ने लिया ये बड़ा फैसला

Australian Open 2023: टेनिस फैन्स के लिए अच्छी खबर है कि साल का पहला ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 रोमांचक तरीके से आगे बढ़ रहा है. मगर इसी बीच एक बड़ा विवाद भी देखने को मिला है. इस ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट के बीच रूस और यूक्रेन के फैन्स में टकराव देखने को मिला है. यही वजह है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन के ऑर्गनाइजर्स ने बड़ा फैसला लिया है.

बता दें कि रूस और बेलारूस के फैन्स अब अपने साथ मैच के दौरान स्टेडियम में अपने देश का झंडा नहीं ला सकेंगे. ऑस्ट्रेलियन ओपन के ऑर्गनाइजर्स ने तत्काल प्रभाव से स्टेडियम में रूस और बेलारूस के झंडे लाने पर प्रतिबंध लगा दिया है.

खिलाड़ियों की सुरक्षा को लेकर लिया फैसला

दरअसल, मेलबर्न में खेले जा रहे टूर्नामेंट के शुरुआत में ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया था. फैन्स की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए झंडे स्टेडियम में ले जाने की अनुमति थी. मगर मंगलवार (17 जनवरी) को यूक्रेन की केटेरेना (Kateryna Baindl) और रूस की कमिला रखिमोवा (Kamilla Rakhimova) के बीच मैच खेला गया.

इसी मैच के दौरान एक फैन ने रशियन झंडे को लहराया. इस घटना पर यूक्रेन के कुछ फैन्स ने आपत्ति जताई. ऐसे में ऑस्ट्रेलियन ओपन के ऑर्गनाइजर्स ने तत्काल प्रभाव से स्टेडियम में रूस और बेलारूस के झंडे लाने पर प्रतिबंध लगा दिया है. उन्होंने यह फैसला खिलाड़ियों की सुरक्षा, उनको मानसिक तौर पर स्वस्थ रखने और किसी भी प्रकार के तनाव से बचने के लिए लिया है.

फैन्स ने भी जताई चिंता, बताया असुरक्षित

बीबीसी ने स्टेडियम में मौजूद एक फैन के हवाले से लिखा, 'यह सुरक्षित नहीं है. युद्ध (रूस और यूक्रेन के बीच) अभी भी चल रहा है. टेनिस कोर्ट काफी छोटा होता है. जबकि वह व्यक्ति (रशियन झंडा लहराने वाला) उस खिलाड़ी (केटेरेना) के बेहद करीब था. ऐसे में मुझे यह चीज बेहद डरावनी लगी.'

Fans waved the Russian flag at a first-round match between Russia’s Kamilla Rakhimova and Ukraine’s Kateryna Baindl #AusOpen2023 https://t.co/rIUbducdT2 pic.twitter.com/5p4l93WzyB