T20 WC: श्रीलंका की सुपर-12 में धमाकेदार एंट्री, आयरलैंड को 70 रनों से रौंदा

श्रीलंका ने टी20 विश्व कप के पहले दौर के ग्रुप-ए मैच में आयरलैंड को 70 रनों से हराकर दूसरी जीत दर्ज की और सुपर-12 के लिए क्वालिफाई किया. वानिंदु हसारंगा डि सिल्वा (71) और पाथुम निसांका (61) के अर्धशतकों के बाद गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन से श्रीलंका का ये कामयाबी मिली.

आयरलैंड को अगर सुपर-12 में अपना स्थान पक्का करना है, तो उसे नामीबिया के खिलाफ अपने तीसरे मुकाबले में जीत दर्ज करनी होगी.

Sri Lanka have qualified for the Super 12 🔥



Which other side will join them from Group A? 🤔#T20WorldCup pic.twitter.com/3JVAElBxXP