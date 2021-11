T20 WC, Pak Vs Sco: शोएब मलिक का धमाका, 18 बॉल में जड़ी फिफ्टी, मारे 6 छक्के, सानिया ने बजाई ताली

T20 WC: टी-20 वर्ल्डकप में रविवार को पाकिस्तान और स्कॉटलैंड का मुकाबला खेला गया. इस मैच में पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी की और टीम के सीनियर प्लेयर शोएब मलिक ने कमाल कर दिया. शोएब मलिक ने सिर्फ 18 बॉल में ही फिफ्टी जड़ दी और अपनी टीम को एक बड़ा स्कोर बनाने में मदद की.

शोएब मलिक ने अपनी पारी में 6 छक्के मारे और पाकिस्तान की ओर से टी-20 वर्ल्डकप में सबसे तेज फिफ्टी जड़ने का रिकॉर्ड बना दिया. जब शोएब मलिक मैदान में छक्के मार रहे थे, तब स्टैंड्स में उनकी पत्नी सानिया मिर्ज़ा खड़े होकर तालियां बजा रही थीं.

शोएब मलिक ने पाकिस्तान की पारी के आखिरी ओवर में 26 रन बना डाले, इस दौरान उन्होंने 3 छक्के और एक चौका जड़ा. शोएब मलिक की ये फिफ्टी इस टी-20 वर्ल्डकप की सबसे तेज फिफ्टी है, उन्होंने भारत के केएल राहुल की बराबरी की.

शोएब मलिक ने अपनी पारी में कुल 18 बॉल में 54 रन बनाए, इस दौरान 6 छक्के और 1 चौका मारा. शोएब मलिक का स्ट्राइक रेट 300 का रहा. बता दें कि 40 साल के शोएब मलिक ने टी-20 वर्ल्डकप में ही टीम में वापसी की है.



Sania Mirza in the ground and Shoaib Malik performing like that, what a day 😍🇵🇰#PAKvsSCO pic.twitter.com/AnVBomxy95