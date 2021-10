T20 World Cup: 'पेट्रोल महंगा होने से जेनरेटर नहीं चला...', PAK की हार के बाद फैंस ने टीम के लिए मजे

टी20 वर्ल्ड कप के अपने दूसरे वार्म-अप मुकाबले में पाकिस्तान को साउथ अफ्रीका के खिलाफ 6 विकेट से हार का सामना करना पड़ा. बुधवार को खेले गए मुकाबले में पाकिस्तान ने 6 विकेट पर 186 रन का बेहतरीन स्कोर खड़ा किया था. जवाब में अफ्रीकी टीम ने 20 ओवरों में 4 विकेट पर 190 रन बनाकर मैच जीत लिया.

साउथ अफ्रीका की इस जीत के हीरो रासी वान डर डुसेन रहे, जिन्होंने नाबाद 101 रनों की पारी खेली. पाकिस्तान की हार में उसके गेंदबाजों के खराब प्रदर्शन का खास योगदान रहा. अंतिम ओवर में तो साउथ अफ्रीका को 19 रन बनाने थे, लेकिन हसन अली अपनी टीम के लिए यह रन डिफेंड नहीं कर पाए. हसन अली ने चार ओवरों में कुल 52 रन खर्च कर डाले.

गौरतलब है कि पाकिस्तान ने अपने पहले अभ्यास मैच में वेस्टइंडीज को 7 विकेट से हराया था. अब पाक टीम अपने पहले मुकाबले में 24 अक्टूबर को भारत का सामना करेगी. अपने दोनों वॉर्म-अप मुकाबले में जीत हासिल करने वाली भारतीय टीम का पलड़ा पाक के खिलाफ काफी भारी है.

साउथ अफ्रीका के खिलाफ अपनी टीम की हार के बाद पाक फैंस ने अपनी टीम के मजे लेने शुरू कर दिए हैंं. एक ने हसन अली की फोटो शेयर करते हुए ट्वीट किया, 'पेट्रोल महंगा होने की वजह से आज जेनरेटर नहीं चल सका.'

दूसरे ने कटाक्ष करते हुए लिखा, 'यदि पाकिस्तान को भारत के खिलाफ जीत हासिल करनी है, तो उसे बिना किसी शंका के टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुननी होगी. हमारी डेथ गेंदबाजी काफी खराब है और वे लक्ष्य का पीछा करने में माहिर हैं.'

If #Pak wants to win against India they should bowl first simple is that no ifs and buts, our death bowling is poor and they are chase master 🙏🙏#PAKvSA #T20WorldCup #PAKvIND