संन्यास तोड़कर फिर से PAK के लिए खेलेंगे मोहम्मद आमिर... पर रखी ये शर्त

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) की मौजूदा व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए संन्यास की घोषणा करने वाले बाएं हाथ के तेज गेंदबाज मोहम्मद आमिर फिर से पाकिस्तान के लिए खेल सकते हैं. उन्होंने कहा कि मुख्य कोच मिस्बाह उल हक के नेतृत्व वाले सपोर्ट स्टाफ के हटने के बाद वह फिर से पाकिस्तान के प्रतिनिधित्व करने के लिए तैयार हैं.

टेस्ट क्रिकेट से पहले ही संन्यास ले चुके 28 साल के आमिर ने न्यूजीलैंड दौरे के लिए नहीं चुने जाने के बाद पिछले महीने बोर्ड पर मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह दिया था.

उन्होंने इसके बाद मिस्बाह और गेंदबाजी कोच वकार युनूस पर उनकी छवि को खराब करने का आरोप लगाया. आमिर ने सोमवार को ट्वीट किया, ‘मैं यह स्पष्ट करना चाहूंगा कि मैं पाकिस्तान के प्रतिनिधित्व के लिए तभी उपलब्ध रहूंगा, जब यह प्रबंधन हट जाएगा. इसलिए कृपया अपनी कहानी बेचने के लिए फर्जी खबरें फैलाना बंद करें.’

I would like to clarify that yes I will be available for Pakistan only once this management leaves. so please stop spreading fake news just to sell your story.