अंपायर ब्रूस ओक्सेनफोर्ड ने इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कहा

ऑस्ट्रेलियाई अंपायर ब्रूस ओक्सेनफोर्ड ने 15 साल से अधिक के करियर में तीनों प्रारूपों में अंपायरिंग करने के बाद गुरुवार को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह दिया. 60 साल के ओक्सेनफोर्ड 2012 से आईसीसी अंपायरों की एलीट पैनल के नियमित सदस्य हैं, जो 62 टेस्ट मैचों में अंपायरिंग कर चुके हैं. उनका आखिरी मैच भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच ब्रिस्बेन टेस्ट था.

ओक्सेनफोर्ड ने आईसीसी के एक बयान में कहा, ‘मैं बतौर अंपायर अपने अंतरराष्ट्रीय करियर को गर्व से देखता हूं. यह विश्वास ही नहीं होता कि मैंने करीब 200 अंतरराष्ट्रीय मैचों में अंपायरिंग की. मैंने इतने लंबे करियर की कभी कल्पना नहीं की थी.’

"I look back with pride at my international career as an umpire."



Umpire Bruce Oxenford will retire from international cricket after an illustrious career that spanned over 15 years.