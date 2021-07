दिलीप कुमार के निधन पर खेल जगत ने शोक जताया, सचिन-विराट ने दी श्रद्धांजलि

भारत के स्टार खिलाड़ियों ने महान अभिनेता दिलीप कुमार के निधन पर शोक जताया और श्रद्धांजलि देते हुए उन्हें अतुलनीय प्रतिभा करार दिया. दशकों तक भारतीय सिनेमा पर राज करने वाले दिलीप कुमार का लंबी बीमारी के बाद बुधवार को मुंबई के अस्पताल में निधन हो गया. उनके परिवार और उपचार कर रहे डॉक्टरों ने यह जानकारी दी. वह 98 साल के थे.

महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर ने ट्वीट किया, ‘भगवान दिलीप कुमार जी की आत्मा को शांति दे. आपकी तरह कभी कोई दूसरा नहीं होगा.’ उन्होंने लिखा, ‘भारतीय सिनेमा में आपका योगदान अद्वितीय है और आपकी कमी खलेगी. सायरा बानो जी और परिवार के प्रति मेरी संवेदनाएं.’

Rest in Peace Dilip Kumar ji!

There will never be another like you.



Your contribution to Indian cinema is unparalleled and you’ll be missed dearly. My heartfelt condolences to Saira Banu ji & the family. 🙏🏼 pic.twitter.com/9yw80eTegZ — Sachin Tendulkar (@sachin_rt) July 7, 2021

भारतीय कप्तान विराट कोहली ने ट्वीट किया, 'आज, एक आइकन जिसे पीढ़ियों से प्यार किया गया था, का निधन हो गया. RIP दिलीप जी. परिवार के प्रति मेरी संवेदनाएं.'

Today, an icon who was loved by generations passes away. Rest in peace Dilip ji. My condolences to the family 🙏 — Virat Kohli (@imVkohli) July 7, 2021

पूर्व सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग ने सिनेमा पर दिलीप कुमार के असर को बयां करने के लिए उनकी बेहद लोकप्रिय फिल्म मुगल-ए-आजम का डायलोग बोला.

उन्होंने लिखा, ‘दिलीप कुमार के परिवार के प्रति संवेदनाएं. महान व्यक्ति ने कहा था, ‘तकदीरें बदल जाती हैं, जमाना बदल जाता है, मुल्कों की तारीख बदल जाती है, शहंशाह बदल जाते हैं, मगर इस बदलती हुई दुनिया में मोहब्बत जिस इंसान का दामन थाम लेती है, वो इंसान नहीं बदलता.’

Heartfelt condolences to #DilipKumar’s family.The gr8 man said,

Taqdeerein badal jaati hain,zamana badal jaata hai, mulkon ki taarikh badal jaati hai,shahenshah badal jaate hain,magar iss badalti hui duniya mein mohabbat jis insaan ka daaman thaam leti hai,woh insaan nahi badalta pic.twitter.com/hpKg3iSHlm — Virender Sehwag (@virendersehwag) July 7, 2021



खेल मंत्री किरण रिजिजू ने भी शोक व्यक्त किया. रिजिजू ने ट्वीट किया, ‘हम उनकी शानदार फिल्में देखते हुए बड़े हुए. महान अभिनेता दिलीप कुमार जी के निधन ने हम सभी को दुखी कर दिया है. उनके जाने से भारतीय सिनेमा में बड़ा शून्य पैदा हो गया. उनके परिवार, मित्रों और दुनिया भर में प्रशंसकों के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं.’

We grew up watching his amazing films. The passing away of legendary actor Dilip Kumar Ji has deeply saddened all of us. He has left a huge void in Indian Cinema.

My heartfelt condolences to his family, friends & fans across the world. pic.twitter.com/5pO7ZK0pb8 — Kiren Rijiju (@KirenRijiju) July 7, 2021

बैडमिंटन स्टार साइना नेहवाल ने दिलीप कुमार को लीजेंड करार दिया. साइना ने ट्वीट किया, ‘हिंदी सिनेमा के लीजेंड... भगवान आपकी आत्मा को शांति दे सर.’

The legend of Hindi cinema.. May your soul rest in peace sir 🙏🙏.. #DilipKumar pic.twitter.com/4AIjrXnvrC — Saina Nehwal (@NSaina) July 7, 2021

पूर्व भारतीय क्रिकेटरों मदनलाल, हरभजन सिंह और इरफान पठान ने भी दिलीप कुमार के निधन पर शोक जताया.

मदनलाल ने ट्वीट किया, ‘शानदार अभिनेता, प्रत्येक फिल्म का एक स्तर था. भगवान उनकी आत्मा को शांति दे. ओम शांति.’

My condolences to the family and fans.Great actor every movies had a class. Rest In Peace. OM Shanti. — Madan Lal (@MadanLal1983) July 7, 2021

पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज पठान ने कहा, ‘दिलीप साहब के अलावा कोई और ट्रेजेडी किंग नहीं होगा. भगवान आपकी आत्मा को शांति दे यूसुफ खान साहब. आपकी विरासत हमेशा बरकरार रहे.’

There will be no other tragedy king than #DilipSahab May your soul rest in peace #yusufkhan Sahab. May your legacy stay forever. pic.twitter.com/kStZPbE3ws — Irfan Pathan (@IrfanPathan) July 7, 2021

पूर्व ऑफ स्पिनर हरभजन ने लिखा, ‘मोहम्मद यूसुफ उर्फ दिलीप कुमार साहब. वह 1940-1960 के दशक के फिल्म जगत के स्वर्णिम युग के आखिरी जीवित सितारों में से एक थे. दिलीप साहब भगवान आपकी आत्मा को शांति दे.’

Born Mohammed Yusuf aka Dilip Kumar sahb .. He was one of the last surviving stars of the Hindi film industry's 1940s–1960s “Golden Age”.

May you rest in eternal peace Dilip sahib (11 December 1922 – 7 July 2021).#RipDilipKumar sir 🙏🙏#legend — Harbhajan Turbanator (@harbhajan_singh) July 7, 2021

श्रीलंका दौरे पर भारत की सीमित ओवरों की टीम की अगुआई करने वाले भारतीय बल्लेबाज शिखर धवन ने ट्वीट किया, ‘दिलीप साहब के निधन से बेहद दुखी हूं. अतुलनीय अभिनेता, जिन्होंने भारतीय सिनेमा पर इतना गहरा प्रभाव छोड़ा. आगामी पीढ़ियों के लिए प्रेरणा.’

Deeply saddened by the passing of Dilip Sahab. A genius actor who made such a huge impact in Indian cinema. An inspiration for generations to come. 🙏 #DilipKumar pic.twitter.com/hABPsu3WVR — Shikhar Dhawan (@SDhawan25) July 7, 2021

पाकिस्तानी क्रिकेटर शाहिद आफरीदी ने ट्वीट किया, ‘यूसुफ खान साहब के प्रशंसकों के लिए बहुत बड़ी क्षति. वह हमारे दिलों में रहेंगे. सायरा बानो साहिबा को संवेदनाएं.’

Indeed to Allah we belong and to Allah we shall return.

A huge loss for Yousuf Khan sahib's fans from KPK to Mumbai and across the globe. He lives on in our hearts. Deepest condolences to Saira Banu sahiba. #DilipKumar pic.twitter.com/T51NelBl6O — Shahid Afridi (@SAfridiOfficial) July 7, 2021

ओलंपिक कांस्य पदक विजेता मुक्केबाज विजेंदर सिंह ने ट्वीट किया, ‘भगवान यूसुफ साहब की आत्मा को शांति दे.’