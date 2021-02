हार के बाद विराट कोहली की इंग्लैंड को चेतावनी- हमें पलटवार करना आता है

इंग्लैंड ने भारत को चार टेस्ट मैचों की सीरीज के पहले मैच में करारी शिकस्त दी है. चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम में खेले गए इस मैच में इंग्लैंड ने 227 रनों से जीत हासिल की है. इस हार के बाद भारतीय कप्तान विराट कोहली ने इंग्लैंड के खेल की सराहना तो की, लेकिन साथ ही उसे आगे के मैचों के लिए चेता भी दिया.

विराट कोहली ने कहा कि हमें वापसी करना आता है और अगले मैच में हम अपना बेस्ट देंगे. मैच के बाद कोहली ने कहा कि हमें अच्छी बॉडी लैंग्वेज से शुरुआत करनी होगी और विरोधी टीम पर दबाव बनाना होगा.

बता दें कि भारत के सामने चौथी पारी में 420 रन का लक्ष्य था, लेकिन मंगलवार को मैच के आखिरी दिन भारत की दूसरी पारी 192 रनों पर सिमट गई. कप्तान कोहली ने दूसरी पारी में सबसे ज्यादा 72 रन बनाए. इंग्लैंड की ओर से बाएं हाथ के स्पिनर जैक लीच ने चार विकेट निकाले.

कप्तान विराट कोहली ने कहा कि उनकी टीम ने इंग्लैंड पर ज्यादा दबाव नहीं डाला. कोहली के मुताबिक, मुझे नहीं लगता कि मैच के पहले हिस्से में हमने गेंद से उन पर जरूरी दबाव बनाया. कुल मिलाकर एक गेंदबाजी यूनिट के तौर पर हमें उन्हें नियंत्रण में रखना चाहिए था.

England win the first @Paytm #INDvENG Test!#TeamIndia will look to bounce back in the second Test.



