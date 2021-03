PSL को IPL से बताया बेहतर- साउथ अफ्रीकी दिग्गज का 'अजीबोगरीब' बयान

साउथ अफ्रीका के तेज गेंदबाज डेल स्टेन इस समय पाकिस्तान सुपर लीग (PSL) में खेल रहे हैं. इसी बीच स्टेन ने अजीबोगरीब बयान देते हुए पीएसएल को आईपीएल (IPL) से बेहतर लीग बताया है. डेल स्टेन ने कहा कि आईपीएल के मुकाबले पीएसएल में खेलना ज्यादा फायदेमंद है. पीएसएल में आईपीएल के मुकाबले क्रिकेट पर ज्यादा जोर दिया जाता है.

डेल स्टेन ने एक पाकिस्तानी अखबार से कहा, 'जब आप आईपीएल में जाते हैं, तो बड़े स्क्वॉड और बड़े फ्लेयर्स होते हैं. साथ ही, खिलाड़ियों की कमाई पर काफी जोर दिया जाता है. कभी-कभी इन सबके बीच क्रिकेट को ही भुला दिया जाता है. जब आप पीएसएल और लंका प्रीमियर लीग खेलने जाते हैं, तो वहां पर क्रिकेट को ज्यादा महत्व दिया जाता है. मैं आईपीएल से दूर रहकर खेल पर ज्यादा ध्यान देना चाहता था. मैं पीएसएल जैसे टूर्नामेंट में खेलना चाहता था, जहां क्रिकेट को ज्यादा महत्व दिया जाता है.'

When you go to IPL,there are such big squads,so many big names and so much emphasis on maybe the amount of money players earn and everything like that,so sometimes,cricket gets forgotten.When you come to like a PSL or LPL there is an importance on the cricket.Dale Steyn pic.twitter.com/xadKxcKnyv