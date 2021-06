WTC Final: जेमिसन ने तोड़ा 8 दशक पुराना रिकॉर्ड...लेकिन RCB के फैन्स हुए नाराज

वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप (WTC) के फाइनल में काइल जेमिसन ने कातिलाना गेंदबाजी की. जेमिसन ने पहली पारी में 5 विकेट चटकाकर भारतीय बैटिंग क्रम को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया. जेमिसन ने इस दौरान ऋषभ पंत का आउट करते ही 8 दशक पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया. जेमिसन अब शुरुआती 8 टेस्ट मैच में न्यूजीलैंड की ओर से सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं. उन्होंने इस मामले में जैक कॉवी को पीछे छोड़ा, जिन्होंने 1937 से 1949 के दौरान अपने शुरुआती 8 टेस्ट मैच में 41 विकेट झटके थे.

तीसरे दिन खराब मौसम के कारण आधे घंटे की देरी से खेल शुरू हुआ. भारतीय पारी के 68वें ओवर में जेमिसन की अंदर आती हुई गई गेंद विराट कोहली के पैड से टकराई और अंपायर की उंगली उठ गई. कोहली ने डीआरएस लिया, लेकिन वह भी बेकार चला गया. रिप्ले में साफ था लिखा रहा था कि गेंद लेग स्टंप से टकरा रही है.

6 फुट 8 इंच लंबे इस तेज गेंदबाज ने इसके बाद अजिंक्य रहाणे और ऋषभ पंत को भी काफी परेशान किया. पारी के 74वें ओवर में पंत ने जेमिसन की गेंद पर चौके से अपना खाता खोला. लेकिन दो गेंद बाद ही जेमिसन की गेंद पर शॉट खेलने के प्रयास में वह तीसरी स्लिप में लैथम को कैच थमा बैठे.

पहले 8 टेस्ट मैचों के बाद न्यूजीलैंड के लिए सर्वाधिक विकेट

44* - काइल जेमिसन (2020-2021*)

41 - जैक कॉवी (1937-1949)

38 - शेन बॉन्ड (2001-2003)

33 - डग ब्रेसवेल (2011-2012)

32 - हेडली हॉवर्थ (1969)

कोहली और पंत का विकेट चटकाने के बाद ट्विटर पर जबर्दस्त प्रतिक्रियाएं देखने को मिलीं. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के फैन्स तो जेमिसन से काफी नाराज दिखाई दिए. कुछ फैन्स ने उनका आरसीबी का अनुबंध समाप्त करने की मांग कर डाली.

