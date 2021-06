WTC Final: बल्ले से फ्लॉप रहे पंत, ट्रोल्स बोले- स्पाइडरमैन आया और स्पाइडरमैन गया

न्यूजीलैंड के खिलाफ वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप (WTC) के फाइनल में टीम इंडिया के स्टार खिलाड़ी ऋषभ पंत पहली पारी में बल्ले से फ्लॉप रहे. 23 साल के पंत महज 4 रन बनाकर पवेलियन लौट गए. वह काइल जेमिसन का शिकार बने. पंत के आउट होने से टीम इंडिया की मुश्किलें बढ़ गईं.

पंत ने 22 गेंदों का सामना किया. वह न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाजों के सामने संघर्ष करते नजर आए. वह जेमिसन की बाहर जाती गेंद पर शॉट खेलने का प्रयास किए. स्लिप में टॉम लैथम उनका कैच लपका. पंत ने अपने इस प्रदर्शन से भारतीय फैन्स को निराश किया. यूजर्स ने ट्विटर पर पंत पर निशाना साधा और कहा कि वह सिर्फ बैटिंग पिच पर रन बना सकते हैं.

Patience is the key under such overcast conditions here in Southampton but it was always going to run out sooner or later in #RishabhPant’s case.#WTCFinal21 #INDvsNZ — Arunava Roy (@Roy08arunava) June 20, 2021

ANOTHER WICKET !



Rishabh PanT Goes For A BiG Drive Through The Off Side, GeTs An OuTside Edge And Latham Takes The CaTch ... 🔥



Jamieson Destroying InDia 🔥 pic.twitter.com/gBfAIHxaTe — M S C 🇵🇸 (@_friendlycheema) June 20, 2021

Rishabh Pant not moving his front leg anywhere near the ball. Can get away with those shots in India or on flat tracks. Jamieson bags another well deserved wicket as he's been tremendous this session. India 157-5 — CricMan 🏏 (@CricMan2021) June 20, 2021

Rishabh pant scored 4 runs in 22 balls



Meanwhile wriddhiman Saha :-#WTCFinal #INDvNZ pic.twitter.com/AyYi4TjHx4 — Sense-कारी (@gupta96_) June 20, 2021

मैच में न्यूजीलैंड ने की वापसी

टीम इंडिया ने इस मैच में शानदार शुरुआत की थी. उसने दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक 3 विकेट के नुकसान पर 146 रन बनाए थे. वह मजबूत स्थिति में दिख रही थी. लेकिन तीसरे दिन के पहले सेशन में न्यूजीलैंड टीम ने शानदार वापसी की और टीम इंडिया को 4 बड़े झटके दिए.

कीवी टीम की ओर से काइल जेमिसन ने रोहित शर्मा, विराट कोहली और पंत जैसे धाकड़ बल्लेबाजों को आउट किया. वहीं नील वेगनर ने 2, साउदी और बोल्ट ने 1-1 विकेट अपने नाम किया.