WTC के फाइनल में ऐसी अंपायरिंग? कोहली भड़के, दिया ये रिएक्शन

वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप (WTC) के फाइनल मुकाबले में न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर भारत को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया. साउथैम्पटन में जारी इस मुकाबले में भारतीय ओपनर्स ने अच्छी शुरुआत की. रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने पहले विकेट के लिए 62 रन जोड़े.

कीवी टीम को पहली सफलता काइल जैमिसन ने दिलाई. उन्होंने रोहित शर्मा को स्लिप में टिम साउदी के हाथों कैच कराया. रोहित के जाने के बाद गिल भी ज्यादा देर क्रीज पर नहीं टिक पाए. 63 के स्कोर पर गिल के रूप में टीम इंडिया का दूसरा विकेट गिरा. उन्हें 28 के निजी स्कोर पर नील वेगनर ने आउट किया.

इसके बाद बल्लेबाजी करने आए कप्तान विराट कोहली ने चेतेश्वर पुजारा के साथ तीसरे विकेट के लिए 25 रनों की साझेदारी की. ये दोनों बल्लेबाज टीम को मजबूती देने की कोशिश कर रहे थे कि ट्रेंट बोल्ट ने पुजारा को आउट कर टीम इंडिया को तीसरा झटका दिया. पुजारा 8 रन बनाकर आउट हुए.

पुजारा के आउट होने के बाद विराट कोहली ने उपकप्तान अजिंक्य रहाणे के साथ मोर्चा संभाला. दोनों ने चौथे विकेट के लिए नाबाद 58 रनों की साझेदारी की. हालांकि, ये साझेदारी अंपायर के एक गलत फैसले से टूट भी सकती थी.

अंपायर ने लिया रिव्यू

दरअसल, पारी के 41वें ओवर में ट्रेंट बोल्ट की अपील को अंपायर ने नकार दिया था. बोल्ट और कीवी टीम को भरोसा था कि लेग साइड की ओर जा रही गेंद कोहली के बल्ले को टच करते हुए विकेटकीपर के दस्तानों में समाई है. कप्तान केन विलियमसन DRS लेने की सोच रहे थे लेकिन टाइम आउट हो गया.

इसी दौरान अंपायर रिचर्ड इलिंगवर्थ ने अपने सहयोगी अंपायर माइकल गॉफ से बात करने के बाद रिव्यू ले लिया. रिप्ले में साफ नजर आया कि बल्ले का गेंद से कोई कनेक्शन नहीं था.

इसी दौरान विराट कोहली को लगा कि जब न्यूजीलैंड ने रिव्यू लिया ही नहीं तो फिर थर्ड अंपायर का रुख क्यों किया गया है. बाद में कोहली अंपायर से बात करते भी दिखे. इस पूरे घटनाक्रम के बाद पूर्व ओपनर वीरेंद्र सहवाग समेत कई यूजर्स ने ट्विटर पर अंपायर्स को ट्रोल करना शुरू कर दिया.