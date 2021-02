IPL नीलामी: 292 खिलाड़ियों पर लगेगी बोली, टीमों के 'टारगेट' पर ये प्लेयर

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2021 के लिए खिलाड़ियों की नीलामी गुरुवार को होगी. चेन्नई में होने जा रही इस नीलामी का सबों को बेसब्री से इंतजार है. आईटीसी ग्रैंड होटल में शाम 3 बजे से नीलामी की प्रक्रिया शुरू होगी. स्टीव स्मिथ, ग्लेन मैक्सवेल जैसे खिलाड़ी नीलामी में आकर्षण का केंद्र होंगे.

आईपीएल संचालन परिषद ने खिलाड़ियों की संख्या में कटौती की है, जिसके बाद 292 खिलाड़ी नीलामी में उतरेंगे. आठ फ्रेंचाइजी 61 स्थानों को भरने के लिए बोली लगाएंगी. नीलामी सूची में 164 भारतीय, 125 विदेशी और एसोसिएट देशों के तीन खिलाड़ियों को जगह मिली है.

