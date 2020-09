IPL: शाहरुख की टीम KKR का ऐसा स्वागत, Twitter पर ट्रेंड करने लगा बुर्ज खलीफा

दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा ने मनमोहक एलईडी डिस्प्ले के साथ शाहरुख खान की आईपीएल टीम कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) का स्वागत किया है. इस साल के आईपीएल के लिए उन्हें शुभकामनाएं दी हैं. केकेआर के रंग में रोशन दुबई स्थित बुर्ज खलीफा ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है.

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के 13वें सीजन के पांचवें मैच में बुधवार को कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) और मुंबई इंडियंस (MI) आमने-सामने होंगे. इस मुकाबले के साथ ही कोलकाता की टीम मौजूदा सीजन में अपने अभियान का आगाज करेगी. कोलकाता नाइट राइडर्स दो बार की आईपीएल चैम्पियन रही है.

कोलकाता नाइट राइडर्स ने ट्विटर पर लिखा, ' कल (बुधवार) आतिशबाजी से पहले, यह 'कर्टेन रेजर (झलक)! शीर्ष पर काबिज होने के अपने रास्ते में हम रुकेंगे नहीं .. KKR के रंग में रोशन होने के लिए शुक्रिया बुर्ज खलीफा... आज (मंगलवार) रात यूएई में क्या स्वागत हुआ!

شكران 🙌🏽



Before the fireworks tomorrow, here's the curtain raiser! We won't stop, on our way to the 🔝



Thank you @BurjKhalifa for lighting up in #KKR colours.



What a welcome to the UAE tonight! 💜#KKRHaiTaiyaar #IPL2020 #Dream11IPL #BurjKhalifa pic.twitter.com/LgUe9hNdW1