IPL: रॉयल्स से पार नहीं पा सके धोनी के धुरंधर, राजस्थान ने चेन्नई को 16 रनों से दी मात

संजू सैमसन की आतिशी पारी और शानदार विकेटकीपिंग के दम पर राजस्थान रॉयल्स (RR) ने फाफ डुप्लेसिस के आखिरी क्षणों के तूफानी तेवरों के बावजूद चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) को 16 रनों से हराया. रॉयल्स ने पहले बल्लेबाजी का न्योता मिलने पर 7 विकेट पर 216 रन का बड़ा स्कोर खड़ा किया. इसके जवाब में चेन्नई ने 6 विकेट पर 200 रन बनाए. इसके साथ ही रॉयल्स ने आईपीएल के 13वें सीजन में जीत से अपने अभियान का आगाज किया. चेन्नई को इस सीजन में पहली हार मिली. उसने 19 सितंबर को लीग के उद्घाटन मैच में गत चैम्पियन मुंबई इंडियंस को हराया था.

6 विकेट पर 200 रन तक ही पहुंच पाई चेन्नई

मुंबई इंडियंस के खिलाफ उद्घाटन मैच में 5 विकेट से जीत दर्ज करने वाले चेन्नई की तरफ से डुप्लेसिस ने 37 गेंदों पर 72 रन बनाए, जिसमें एक चौके और 7 छक्के शामिल हैं. महेंद्र सिंह धोनी ने तीन छक्कों की मदद से 17 गेंदों पर नाबाद 29 रन बनाए, लेकिन उनकी टीम आखिर में 6 विकेट पर 200 रन तक ही पहुंच पाई. सैमसन ने दो स्टंप करने के अलावा दो कैच भी लिये, जबकि लेग स्पिनर राहुल तेवतिया ने 37 रन देकर 3 विकेट निकाले.

It's all over here in Sharjah as the @rajasthanroyals start their #Dream11IPL campaign on a winning note.



They beat #CSK by 16 runs.#RRvCSK pic.twitter.com/n5msX8djpi — IndianPremierLeague (@IPL) September 22, 2020

मैच में कुल 33 छक्के लगे, IPL का यह रिकॉर्ड

इस मैच में कुल 33 छक्के लगे जो कि आईपीएल का नया रिकॉर्ड है. शेन वॉटसन (21 गेंदों पर 33, छक्के 4, चौका 1) और मुरली विजय (21 गेंदों पर 21) ने पहले विकेट के लिए 56 रन जोड़े, लेकिन ये दोनों अपनी पारियां लंबी नहीं खींच पाए.

शेन वॉटसन ने भी ताबड़तोड़ छक्के जड़े

वॉटसन ने इस बीच जोफ्रा आर्चर (26 पर एक) और श्रेयस गोपाल (38 पर एक) पर लंबे शॉट खेलने के बाद टॉम कुरेन (54 पर एक) पर लगातार दो छक्के लगाए. सैमसन ने विकेटकीपिंग में भी प्रभाव छोड़ा. उन्होंने तेवतिया पर लगातार दो छक्के लगाने वाले सैम कुरेन (छह गेंदों पर 17) और ऋतुराज गायकवाड़ को इसी गेंदबाज के ओवर में स्टंप आउट किया और फिर केदार जाधव (16 गेंदों पर 22) का एक हाथ से खूबसूरत कैच लिया.

आखिरी ओवर में धोनी के लगातार 3 छक्के

धोनी जब क्रीज पर उतरे तब चेन्नई को 38 गेंदों पर 103 रनों की जरूरत थी. डुप्लेसिस ने इसके बाद हाथ खोले. उन्होंने तेवतिया पर दो और उनादकट पर तीन छक्के लगाकर 29 गेंदों पर अर्धशतक पूरा किया. सैमसन ने उनका हवा में लहराता कैच लिया. धोनी ने टॉम कुरेन के पारी के आखिर ओवर में लगातार तीन छक्के लगाकर अपने तेवर दिखाए, लेकिन उनकी यह कोशिश नाकाफी साबित हुई.

राजस्थान रॉयल्स का विशाल स्कोर- 216/7

चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के खिलाफ राजस्थान रॉयल्स 7 विकेट पर 216 रनों का बड़ा स्कोर बनाया. संजू सैमसन (74 रन) ने आते ही छक्कों की बरसात शुरू कर दी और अपनी 32 गेंदों की पारी में 9 छक्के (एक चौका भी) लगाए.

संजू सैमसन ने कप्तान स्टीव स्मिथ के साथ दूसरे विकेट के लिए 121 रन जोड़े. स्मिथ ने 47 गेंदों पर 69 रन बनाए, जिसमें 4 चौके और इतने ही छक्के शामिल हैं. जोफ्रा आर्चर ने केवल 8 गेंदों पर नाबाद 27 रन बनाए.

रॉयल्स ने पहले बल्लेबाजी का न्योता मिलने के बाद पहले 10 ओवरों में 118 रन बनाए. चेन्नई की तरफ से सैम कुरेन सबसे सफल गेंदबाज रहे. उन्होंने 33 रन देकर तीन विकेट लिये.

जब सैमसन ने छक्के बरसाने शुरू किए

यशस्वी जायसवाल के आउट होने के बाद तीसरे ओवर में क्रीज पर उतरे सैमसन ने पहले सैम कुरेन और फिर दीपक चाहर की गेंदों को छक्के के लिए भेजा.

महेंद्र सिंह धोनी ने पावरप्ले के बाद स्पिन आक्रमण लगाया और सैमसन मानो इसी का इंतजार कर रहे थे. उन्होंने रवींद्र जडेजा पर 2 तो पीयूष चावला पर 4 छक्के जड़कर धोनी को भी सोचने के लिए मजबूर कर दिया. सैमसन ने केवल 19 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया. चावला ने अपने पहले ओवर में ही 28 रन लुटाए.

6,6,6,6,6,6,6,6,6



Yes you read that right. Sanju Samson hits 9 SIXES in his innings of 74 off 32.



Watch them all here 📽️📽️https://t.co/mA8K5i6Gl8 #Dream11IPL #RRvCSK — IndianPremierLeague (@IPL) September 22, 2020

रॉयल्स की टीम नौवें ओवर में तिहरे अंक में पहुंची. चावला ने दूसरे ओवर में भी 19 रन दिए, जिसमें स्मिथ और सैमसन के छक्के शामिल हैं. सैमसन की तूफानी पारी का अंत आखिर में नगिदी ने किया, जिनकी गेंद पर चाहर ने डीप कवर पर खूबसूरत कैच लिया.

स्मिथ जोरदार वापसी करने में कामयाब

सिर में चोट के कारण इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज नहीं खेल पाने वाले स्मिथ ने सहजता से बल्लेबाजी की. उन्होंने 35 गेंदों पर अर्धशतक पूरा किया वह जब 52 रनों पर थे, तब जडेजा की गेंद पर सीमा रेखा पर सैम कुरेन ने उनका कैच छोड़ा और गेंद छह रन के लिए चली गई.

इसके बाद तो लगातार रॉयल्स के विकेट गिरते रहे. डेविड मिलर और रोबिन उथप्पा का रॉयल्स की तरफ से पदार्पण अच्छा नहीं रहा. मिलर एक भी गेंद का सामना किए बिना रन आउट हो गए, जबकि उथप्पा केवल 5 रन बना पाए. चावला ने आखिरी दो ओवर में केवल 8 रन दिए.

अंपायरों के फैसले से खुश नहीं दिखे धोनी

राहुल तेवतिया (10) और रेयान पराग (06) भी नहीं टिक पाए, जबकि टॉम कुरेन को आउट दिए जाने के बावजूद रिव्यू लेने के अंपायरों के फैसले से धोनी खुश नहीं दिखे. स्मिथ ने 19वें ओवर में लंबा शॉट खेलने के प्रयास में अपना विकेट गंवाया.

आर्चर का आखिरी ओवर में धमाका

बारबाडोस में जन्मे इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर ने बल्ले से धमाका किया. 25 साल के इस स्टार क्रिकेटर ने अफ्रीकी तेज गेंदबाज लुंगी नगिदी के आखिरी ओवर में 4 छक्के लगाकर केवल 8 गेंदों पर नाबाद 27 रन बनाए, जिससे स्कोर 200 रन के पार पहुंचा. नगिदी के आखिरी ओवर में 30 रन बने और यह आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे ओवरों में शामिल हो गया.

IPL: सबसे महंगा 20वां ओवर

30 रन - अशोक डिंडा, राइजिंग पुणे सुपर जायंट vs मुंबई इंडियंस, 2017

30 रन - क्रिस जॉर्डन, किंग्स इलेवन पंजाब vs दिल्ली कैपिटल्स, 2020

30 रन - लुंगी नगिदी, चेन्नई सुपर किंग्स vs राजस्थान रॉयल्स, 2020