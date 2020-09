IPL: धोनी को अब क्यों अखर रहे हैं क्वारनटीन के 14 दिन, रॉयल्स से हार की ये वजह बताई

चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को पृथकवास में बिताए गए 14 दिन अब भी अखर रहे हैं. धोनी ने राजस्थान रॉयल्स (RR) के खिलाफ इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में मंगलवार को मिली 16 रनों की हार के लिए अपने स्पिनरों को जिम्मेदार ठहराया. रॉयल्स ने संजू सैमसन (74) और कप्तान स्टीव स्मिथ (69) की पारियों से 7 विकेट पर 216 रन बनाए. जोफ्रा आर्चर ने आखिरी ओवर में 30 रन जुटाए, जिससे अंतर पैदा हुआ. चेन्नई ने छह विकेट पर 200 रन बनाए. उसकी तरफ से फाफ डुप्लेसिस ने 72 रन बनाए.

'हमारे स्पिनरों ने फुललेंथ गेंद करके गलती की'

धोनी ने मैच के बाद कहा कि उन्हें बहुत अच्छी शुरुआत की जरूरत थी जो उन्हें नहीं मिली, लेकिन उन्होंने रॉयल्स के गेंदबाजों को भी श्रेय दिया. धोनी ने कहा, ‘जब 217 रनों का लक्ष्य हो तो हमें बहुत अच्छी शुरुआत की जरूरत थी जो हमें नहीं मिली. स्टीव (स्मिथ) और सैमसन ने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की. उनके गेंदबाजों को भी श्रेय जाता है. उनके स्पिनरों ने बल्लेबाजों से गेंद को दूर रखकर अच्छा काम किया. हमारे स्पिनरों ने बहुत अधिक फुललेंथ गेंद करके गलती की. अगर हम उन्हें 200 रन पर रोक लेते तो यह अच्छा मैच होता.’ चेन्नई के दोनों स्पिनरों पीयूष चावला और रवींद्र जडेजा ने आठ ओवर में 95 रन लुटाए.

