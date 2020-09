IPL 2020: आज दहाड़ेंगे मुंबई-कोलकाता के 'बिग हिटर्स', निगाहें रसेल और पंड्या पर

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के 13वें सीजन के पांचवें मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) और मुंबई इंडियंस (MI) आमने-सामने होंगे. इस मुकाबले के साथ ही कोलकाता की टीम मौजूदा सीजन में अपने अभियान का आगाज करेगी, जबकि पहले मैच में पराजय का सामना कर चुके रोहित शर्मा के रणबांकुरे जीत की राह पर लौटने को बेताब होंगे. अबु धाबी में यह मैच भारतीय समयानुसार शाम 7.30 बजे शुरू होगा.

मुंबई ने 2013 से कभी भी पहला मैच नहीं जीता है. इस बार भी पहले मैच में उसे पिछली उपविजेता चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) ने हराया. मुंबई जहां जीत की राह पर लौटने की कवायद में होगी. वहीं, केकेआर का इरादा जीत के साथ आगाज करने का रहेगा.

MI vs KKR: आंकड़े क्या कहते हैं..?

आईपीएल रिकॉर्ड की बात करें, तो मुंबई इंडियंस की टीम कोलकाता पर हावी रही है. दोनों (MI और KKR ) के बीच अब तक 25 मुकाबले (2008-2019) हो चुके हैं, जिनमें से 19 में मुंबई ने बाजी मारी, जबकि कोलकाता को सिर्फ 6 जीत मिली है.

Epic chases ✅ Record-breaking performances ✅ Edge of the seat thrillers ✅ Here's a recap of what one can expect when #MI takes on KKR! #OneFamily #MumbaiIndians #Dream11IPL #KKRvMI pic.twitter.com/H6U4GlEkuu

दोनों टीमों में बिग हिटर्स की कमी नहीं

दोनों टीमों में बिग हिटर्स की कमी नहीं है. शुभमन गिल का यह तीसरा आईपीएल है, जो मैदान के चारों ओर छक्के लगाने के फन में माहिर हैं. वहीं, ‘हिटमैन’ रोहित शर्मा सीमित ओवरों के क्रिकेट के शहंशाह हैं और उनके तथा शुभमन के बल्ले के कौशल बीच यह जंग देखने लायक होगी.

हार्दिक पंड्या और रसेल का मुकाबला

टी20 क्रिकेट हालांकि सिर्फ बल्ले या तकनीक के कौशल तक सीमित नहीं है. इसमें दमखम की भूमिका अहम है और ऐसे में हार्दिक पंड्या और आंद्रे रसेल का मुकाबला देखने लायक होगा. फिट होकर लौटे पंड्या में सुनील नरेन और कुलदीप यादव के साथ केकेआर के सबसे महंगे खिलाड़ी पैट कमिंस का सामना करने का दम है.

रसेल को भेजा जाएगा ऊपरी क्रम में?

रसेल टी20 क्रिकेट में इस समय सबसे खतरनाक बल्लेबाज हैं. पिछले सत्र में 52 छक्के लगाने वाले रसेल ने बल्लेबाजी क्रम में उन्हें नीचे भेजने पर टीम प्रबंधन की आलोचना की थी. इस बार उन्हें तीसरे नंबर पर उतारने का वादा किया गया है जो विरोधी टीमों को हलकान करने के लिए काफी है.

#MIvsKKR Pre-Match Press Conference:



"Russ has played the versatile role for many years at KKR. Hopefully, I’ll be able to aide that this year."



- @Eoin16#KKRHaiTaiyaar #IPL2020 pic.twitter.com/NaXT0DYFog