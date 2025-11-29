Sultan Azlan Shah Cup: भारतीय टीम फाइनल में पहुंची, कनाडा को 14-3 से दी मात, अब बेल्जियम से होगा खिताबी मुकाबला

भारतीय हॉकी टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सुल्तान अजलान शाह कप 2025 के फाइनल में जगह बना ली है. भारत ने शनिवार (29 नवंबर) को मलेशिया के इपोह हुए मुकाबले में कनाडा को 14-3 से हराकर खिताबी मुकाबले में अपनी जगह पक्की की. अब फाइनल में भारत का सामना बेल्जियम से 30 नवंबर (रविवार) को होगा.

और पढ़ें

कनाडा के खिलाफ मुकाबले में भारत की ओर से डिफेंडर जुगराज सिंह ने कमाल का प्रदर्शन किया. उन्होंने 4 गोल किए, जिसमें तीन पेनल्टी कॉर्नर पर और एक पेनल्टी स्ट्रोक से दागे गए गोल थे. अभिषेक, अमित रोहिदास और राजिंदर सिंह ने भी बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 2-2 गोल किए. सेल्वम कार्थी, नीलकांत शर्मा, संजय और दिलप्रीत सिंह ने 1-1 गोल दागा.

🆙 𝐍𝐄𝐗𝐓, 𝐓𝐇𝐄 𝐅𝐈𝐍𝐀𝐋!!! 👊



India storm into the finals after a massive 14–3 win against Canada at the 31st Sultan Azlan Shah Cup 2025! ⚡#HockeyIndia #IndiaKaGame pic.twitter.com/9mbxbi9Qr3 — Hockey India (@TheHockeyIndia) November 29, 2025

ऐसा रहा भारत-कनाडा का मुकाबला

भारत और कनाडा के बीच हुआ मुकाबला एक्शन से भरपूर रहा. चौथे मिनट में नीलकांत शर्मा ने पहला गोल दागा. इसके बाद 10वें मिनट में राजिंदर सिंह ने गोल करके भारत को 2-0 की बढ़त दिलाई. कनाडा ने भी तुरंत जवाब दिया और पेनल्टी कॉर्नर बनाए. 11वें मिनट में ब्रेंडन गुरालियुक ने पेनल्टी कॉर्नर पर गोल दागा,लेकिन भारत फिर तेजी से हावी हो गया. 12वें मिनट में जुगराज सिंह और 15वें मिनट में अमित रोहिदास ने गोल करके स्कोर 4-1 कर दिया. पहले क्वार्टर की इस मजबूत बढ़त ने भारत को आत्मविश्वास दिया.

Advertisement

दूसरे क्वार्टर में भारत ने गोलों की बरसात कर दी. 24वें मिनट में राजिंदर सिंह, 25वें मिनट में दिलप्रीत सिंह और 26वें मिनट में जुगराज सिंह ने गोल दागे. भारत 7-1 से आगे निकल चुका था और पूरी तरह नियंत्रण में दिख रहा था. तीसरे क्वार्टर में कनाडा ने आक्रमण में बदलाव किए. इसके परिणामस्वरूप 35वें मिनट में उसे पेनल्टी स्ट्रोक मिला, जिसे मैथ्यू सरमेंटो ने आसानी से बदलकर स्कोर 2-7 कर दिया. उधर भारत की आक्रमकता थमी नहीं. 39वें मिनट में जुगराज ने हैट्रिक पूरी की. इसके बाद 43वें मिनट में सेल्वम कार्थी ने गोल कर दिया. तीसरे क्वार्टर के बाद भारत 9-2 से आगे था.

आखिरी क्वार्टर महज औपचारिकता था, लेकिन यहीं सबसे ज्यादा गोल हुए. 46वें मिनट में अमित रोहिदास ने पेनल्टी कॉर्नर और 50वें मिनट में जुगराज ने पेनल्टी स्ट्रोक पर गोल दागे. कनाडा की ओर से ज्योत्स्वरूप सिद्धू ने पेनल्टी कॉर्नर पर गोल दागा, जिसके चलते स्कोर स्कोर 3-11 हुआ. इसके बाद 56वें मिनट में संजय ने पेनल्टी स्ट्रोक पर गोल किया. 57वें और 59वें मिनट में अभिषेक ने दो ताबड़तोड़ गोल करके मैच को शानदार अंदाज में खत्म किया.

इस जीत के बाद भारत का प्वाइंट्स टेबल में टॉप-2 में बना रहना तय हो गया. अब भारत फाइनल में बेल्जियम से भिड़ने जा रहा है. बेल्जियम ही वही टीम है, जिसने लीग स्टेज में भारत को एकमात्र हार दी थी. शनिवार को बेल्जियम ने न्यूजीलैंड को 5-1 से हराकर अंकतालिका में पहला स्थान हासिल किया.

---- समाप्त ----