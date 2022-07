PV Sindhu, Singapore Open 2022: पीवी सिंधु का सिंगापुर ओपन में धमाल, चीनी बैडमिंटन प्लेयर को हराकर जीता खिताब

PV Sindhu, Singapore Open 2022: सिंगापुर ओपन 2022 में भारत की बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु ने धमाल मचाते हुए खिताब अपने नाम कर लिया है. सिंधु ने दो बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु ने फाइनल में चीन की वांग जी यी को 21-9, 11-21, 21-15 से शिकस्त दी.

इससे पहले दुनिया नंबर-7 बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु ने सेमीफाइनल में जापान की गैर वरीय साइना कावाकामी को सीधे गेमों में हराया था. सिंधु ने सेमीफाइनल 21-15, 21-7 के अंतर से आसानी से जीत लिया था. जापानी स्टार कावाकामी एक भी बार सिंधु पर भारी पड़ती नजर नहीं आईं.

And the champ brings good news for India 🇮🇳 and makes us proud once again ! @Pvsindhu1 defeats China’s Wang Zhi Yi to clinch her maiden #SingaporeOpen2022 ! Super Congratulations #PVSindhu ! Great game 🏸! You inspire millions ! #badminton pic.twitter.com/5ZDUtr0HeY

सिंधु-वांग के बीच रोमांचक चला मुकाबला

सिंधु के लिए दुनिया की नंबर-11 रैंकिंग वांग जी यी को हराना इतना आसान नहीं था. तीन गेम तक चले मुकाबले में सिंधु ने जीत से आगाज किया था. उन्होंने पहले गेम में चीनी प्लेयर वांग को 21-9 से करारी शिकस्त दी थी. इसके बाद वांग ने वापसी की और 21-11 से दूसरे गेम जीतकर मैच बराबर कर दिया.

SHE DID IT 👑@Pvsindhu1 went all guns blazing against 🇨🇳's Wang Zhi Yi to beat her 21-9, 11-21, 21-15 & win her 3rd title of the year at #SingaporeOpen2022 🏆🥇



Congratulations champ! 🥳



Picture Credit: @bwfmedia @himantabiswa @sanjay091968 #IndiaontheRise#Badminton pic.twitter.com/BIcDEzCz9z