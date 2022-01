Pro Kabaddi: मुम्बा को हराकर पटना टीम टॉप पर पहुंची, गुजरात ने तेलुगु को दोहरे अंतर से हराया

Pro Kabaddi League 2021-22: प्रो कबड्डी लीग के आठवें सीजन में मंगलवार (11 जनवरी) को दो मैच खेले गए. दोनों मैच में जीत-हार का अंतर लगभग दोगुना रहा है. पहला मुकाबला तेलुगु टाइटंस (Telugu Titans) और गुजरात जॉइंट्स (Gujarat Giants) के बीच खेला गया. इसमें गुजरात टीम ने 18 पॉइंट के अंतर से मैच जीता. दोनों टीम का स्कोर 40-22 का रहा.

मैच में गुजरात टीम ने रेड से 23 और टेकल से 13 पॉइंट हासिल किए. तेलुगु टीम ने रेड से 16 पॉइंट ही बनाए. वह टेकल में कमजोर साबित हुई. सबसे ज्यादा पॉइंट गुजरात टीम के ऑलराउंडर राकेश ने बनाए. उन्होंने 16 पॉइंट जुटाए और टीम को जीत दिलाई. वहीं, तेलुगु टीम के लिए रेडर रजनीश ने सबसे ज्यादा 12 पॉइंट हासिल किए.

पटना टीम ने 20 पॉइंट के अंतर से मैच जीता

दूसरा मैच तीन बार की चैम्पियन पटना पाइरट्स (Patna Pirates) और यू-मुम्बा (U Mumba) के बीच खेला गया. इसमें पटना टीम 20 अंक के अंतर से जीत हासिल कर पॉइंट टेबल में टॉप पर पहुंच गई है. पटना ने मुम्बा की टीम को 43-23 से शिकस्त दी.

पटना टीम ने रेडर में 19 और टेकल में 18 पॉइंट हासिल किए. पटना टीम के लिए डिफेंडर नीरज कुमार ने सबसे ज्यादा 8 पॉइंट बनाए. उनके अलावा रेडर प्रशांत कुमार और सचिन ने 7-7 पॉइंट हासिल किए. वहीं, मुम्बा के लिए रेडर अभिषेक शर्मा ने 8 पॉइंट किए.

When former champions collided 🤜💥🤛 and the clash of the Titans took place ⚔️



Check out some of the best 📸📸 from #PATvMUM & #TTvGG and head to https://t.co/EWWLNME5nc for more! ⚡#SuperhitPanga pic.twitter.com/GqBy4pTlsW