India vs Malaysia, Hockey Asia Cup 2025: एशिया कप में भारतीय हॉकी टीम का दमदार प्रदर्शन जारी... मलेशिया को सुपर-4 मुकाबले में हराया

India vs Malaysia Hockey: बिहार के राजगीर में खेले जा रहे एशिया कप 2025 में भारतीय हॉकी टीम बेहतरीन प्रदर्शन कर रही है. अब भारतीय टीम ने 4 सितंबर (गुरुवार) को सुपर-चार के अपने दूसरे मुकाबले में मलेशिया को 4-1 पराजित किया. भारत की ओर से मनप्रीत सिंह (17वें मिनट), सुखजीत सिंह (19वें मिनट), शिलानंद लाकड़ा (24वें मिनट) और विवेकसागर प्रसाद (38वें मिनट) ने गोल दागे. वहीं मलेशिया की ओर से इकलौता गोल शफीक हसन ने किया. टीम इंडिया अब फाइनल में पहुंचने के करीब है. अब भारतीय टीम सुपर-चार के अपने आखिरी मुकाबले में 6 सितंबर (शनिवार) को चीन का सामना करेगी.
इस मुकाबले में मलेशियाई टीम ने शानदार शुरुआत की और खेल के दूसरे ही मिनट में बढ़त हासिल कर ली, जब शफीक हसन ने भारतीय डिफेंडर्स को छकाते हुए बेहतरीन फील्ड गोल किया. भारतीय टीम ने पहले क्वार्टर में बराबरी की कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सकी. फिर दूसरा क्वार्टर पूरी तरह भारतीय टीम के नाम रहा.
दूसरे क्वार्टर के दूसरे मिनट में पूर्व भारतीय कप्तान मनप्रीत सिंह ने पेनल्टी कॉर्नर पर रिबाउंड के सहारे गोल दागकर भारत को बराबरी दिलाई. फिर कुछ देर बाद सुखजीत सिंह ने फील्ड गोल करके भारत को 2-1 से आगे कर दिया. शिलानंद लाकड़ा भी दूसरे क्वार्टर में फील्ड गोल दागने में सफल रहे, जिससे स्कोर 3-1 हो गया. हाफटाइम तक यही स्कोर रहा.
कप्तान हरमपनप्रीत सिंह का 250वां मैच बना खास
तीसरे क्वार्टर में भारतीय टीम हावी रही. इस क्वार्टर के 8वें मिनट में भारत की ओर से विवेकसागर प्रसाद ने शानदार फील्ड गोल किया. मलेशियाई टीम ने वापसी की कोशिश की, लेकिन वो गोलपोस्ट को नहीं भेद पाई. चौथा एवं आखिरी क्वार्टर काफी रोमांचक रहा, लेकिन उसमें एक भी गोल नहीं हुआ. ये मुकाबला भारतीय कप्तान हरमनप्रीत सिंह के इंटरनेशनल करियर का 250वां मुकाबला रहा. जीत के साथ भारतीय खिलाड़ियों ने अपने कप्तान को शानदार तोहफा दिया.
हरमनप्रीत सिंह की अगुवाई वाली भारतीय टीम मौजूदा टूर्नामेंट में अजेय रही है. भारत ने ग्रुप-स्टेज में अपने तीनों मुकाबले जीते थे. पहले उसने चीन को 4-3 से पराजित किया. फिर जापान को 3-2 से हराने के बाद भारतीय टीम ने कजाकिस्तान के खिलाफ 15-0 से बड़ी जीत दर्ज की. भारतीय टीम पूल-ए में पहले नंबर पर रही थी.
इसके बाद सुपर-चार स्टेज में भारत का पहला मुकाबला साउथ कोरिया से हुआ, जो 2-2 से बराबरी पर छूटा. सुपर-चार स्टेज में भारत, साउथ कोरिया के अलावा मलेशिया को भी जगह मिली है. बाकी की चार टीमें जापान, चीनी ताइपे, बांग्लादेश और कजाकिस्तान सुपर-चार चरण के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाईं.
भारतीय हॉकी टीम तीन बार एशिया कप (2003, 2007 और 2017) खिताब अपने नाम कर चुकी है. पाकिस्तानी टीम ने भी इतनी ही बार ये खिताब जीता. साउथ कोरिया सबसे ज्यादा पांच बार एशिया कप हॉकी की विजेता रहा है. एशिया कप 2025 की विजेता टीम को अगले साल होने वाले हॉकी वर्ल्ड कप में भाग लेने का मौका मिलेगा. ये टूर्नामेंट 14 से 30 अगस्त तक नीदरलैंड्स और बेल्जियम में खेला जाना है.
एशिया कप 2025 में भारतीय हॉकी टीम का स्क्वॉड
गोलकीपर: कृष्ण बहादुर पाठक और सूरज करकेरा.
डिफेंडर: सुमित, जरमनप्रीत सिंह, संजय, हरमनप्रीत सिंह (कप्तान), अमित रोहिदास और जुगराज सिंह.
मिडफील्डर: राजिंदर सिंह, राज कुमार पाल, हार्दिक सिंह, मनप्रीत सिंह और विवेक सागर प्रसाद.
फॉरवर्ड: मनदीप सिंह, शिलानंद लाकड़ा, अभिषेक नैन और सुखजीत सिंह.