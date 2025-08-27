scorecardresearch
 

राष्ट्रमंडल खेल 2030 की मेजबानी के लिए दावेदारी करेगा भारत, मोदी कैबिनेट ने प्रस्ताव को दी मंजूरी

राष्ट्रमंडल खेल 2030 की मेजबानी के लिए भारत दावेदारी करेगा. खेल मंत्रालय के इससे संबंधित प्रस्ताव को मोदी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है. भारत को मेजबानी मिलती है, तो इस खेल आयोजन के लिए गुजरात के अहमदाबाद को पहली पसंद बताया जा रहा है.

मेजबानी के लिए गुजरात को वित्तीय अनुदान का प्रस्ताव भी पारित (Photo: ITG)
भारत राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के लिए दावेदारी करेगा. साल 2030 में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के लिए बिड के प्रस्ताव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है. कैबिनेट ने युवा मामले और खेल मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिसमें इस आयोजन के लिए बिड करने की बात कही गई थी.

भारत ने इस खेल आयोजन की मेजबानी की इच्छा जताते हुए संबंधित पत्र जमा भी कर दिया है. मोदी कैबिनेट ने इसके साथ ही अलग-अलग विभाग और प्राधिकरणों से जरूरी गारंटी प्राप्त करने के साथ मेजबान सहयोग समझौता करने, मेजबानी की बिड मंजूर होने की स्थिति में गुजरात सरकार को जरूरी अनुदान देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है.

राष्ट्रमंडल खेलों में दुनिया के कुल 72 देशों के एथलीट भाग लेंगे. सरकार को यह उम्मीद है कि बड़ी संख्या में एथलीट, कोच और सपोर्ट स्टाफ के साथ ही तकनीकी अधिकारी, पर्यटक और मीडियाकर्मी भारत आएंगे. इससे स्थानीय व्यवसायियों को लाभ होगा और राजस्व भी उत्पन्न होगा. 

राष्ट्रमंडल खेलों के आयोजन के लिए गुजरात के अहमदाबाद शहर को आदर्श बताया जा रहा है. अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी स्टेडियम दुनिया का सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम है और वहां विश्व स्तरीय स्टेडियम के साथ ही अत्याधुनिक प्रशिक्षण सेवाएं भी उपलब्ध हैं. नरेंद्र मोदी स्टेडियम ने 2023 के आईसीसी क्रिकेट विश्व कप की सफल मेजबानी की थी.

सरकार का मानना है कि राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी से अर्थव्यवस्था पर भी दीर्घकालिक प्रभाव पड़ेगा. भारत में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार सृजन होगा ही, युवा एथलीट भी इससे प्रेरित होंगे. खेल विज्ञान, आयोजन के संचालन और प्रबंधन, लॉजिस्टिक्स और परिवहन समन्वय, प्रसारण और मीडिया, आईटी, जनसंपर्क और संचार जैसे क्षेत्रों में भी अवसर सृजित होंगे.

प्रतिष्ठित वैश्विक प्रतियोगिता के आयोजन से राष्ट्रीय गौरव और एकता की भावना मजबूत होगी. गौरतलब है कि भारत ने पिछली बार 2010 में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की थी. तब यह खेल आयोजन दिल्ली में हुआ था. कनाडा 2030 में इस खेल आयोजन से पीछे हट गया था, जिसके बाद अब भारत को मेजबानी मिलने की संभावनाएं बढ़ गई हैं.

