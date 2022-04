Umesh Yadav, IPL 2022: मलिंगा के क्लब में शामिल हुए उमेश यादव, IPL के इस बड़े रिकॉर्ड से एक कदम दूर

कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के तेज गेंदबाज उमेश यादव ने इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है. वह गुरुवार को दिल्ली कैपिटल्स (DC) के खिलाफ मैच में पारी की पहली ही बॉल पर विकेट लेकर पूर्व श्रीलंकाई तेज गेंदबाज लसिथ मलिंगा के क्लब में शामिल हो गए हैं.

दरअसल, उमेश ने आईपीएल में यह तीसरी बार किसी एक पारी की पहली ही बॉल पर विकेट हासिल किया है. इससे पहले तीन गेंदबाज लसिथ मलिंगा, अशोक डिंडा और प्रवीण कुमार भी 3-3 बार यह उपलब्धि हासिल कर चुके हैं. ऐसे में उमेश ने तीनों की बराबरी करते हुए उनके क्लब में एंट्री कर ली है.

अब तक किसी गेंदबाज ने 4 बार यह कारनामा नहीं किया

अब यदि उमेश यादव एक बार ओर किसी पारी की पहली बॉल पर विकेट हासिल करते हैं, तो इन तीनों ही दिग्गजों को पछाड़ते हुए आईपीएल का यह बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लेंगे. आईपीएल के इतिहास में अब तक किसी भी गेंदबाज ने 4 बार किसी पारी की पहली बॉल पर विकेट हासिल नहीं किया है. उमेश यादव इस बड़े रिकॉर्ड से सिर्फ एक कदम ही दूर हैं.

9 गेंदबाजों ने अब तक 2-2 बार यह उपलब्धि हासिल की

आईपीएल इतिहास में अब तक 9 गेंदबाज ऐसे रहे हैं, जिन्होंने अब तक 2 बार किसी पारी की पहली बॉल पर विकेट हासिल किया है. यह गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट, पैट कमिंस, हरभजन सिंह, जहीर खान, भुवनेश्वर कुमार, मोहम्मद शमी, एल्बी मोर्केल, डर्क नानेस और इरफान पठान हैं. इनको अलावा दो गेंदबाज अंकित शर्मा और जोफ्रा आर्चर भी 1-1 बार यह उपलब्धि हासिल कर चुके हैं.

Check out Umesh gets Prithvi for golden duck on IPL 2021: https://t.co/rdqfJLjJ32