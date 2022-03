IPL 2022: CSK की कप्तानी छोड़ने के बाद महेंद्र सिंह धोनी का पुराना वीडियो वायरल

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) का आगाज 26 मार्च से होने वाला है. पहला मैच डिफेंडिंग चैम्पियन चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) और कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के बीच खेला जाएगा. इससे ठीक दो दिन पहले ही चेन्नई टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने कप्तानी से इस्तीफा दे दिया. यह फैन्स के लिए चौंकाने वाला फैसला रहा.

धोनी ने अपनी जगह ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा को टीम की कमान सौंपी. अब जडेजा के कंधों पर चेन्नई टीम का खिताब बचाने की जिम्मेदारी होगी. कप्तानी छोड़ने के बाद से ही धोनी का एक पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है.

बतौर कप्तान धोनी के आखिरी शब्द यही थे

धोनी का यह वीडियो आईपीएल 2021 सीजन के फाइनल का है. वीडियो में देखा जा सकता है कि खिताब जीतने के बाद कमेंटेटर्स हर्षा भोगले धोनी से बात कर रहे थे. इसी दौरान हर्षा भोगले ने धोनी से पूछा था- चेन्नई टीम के लिए आपने इतने सालों से जो बेहतरीन काम किया है, उसके लिए धन्यवाद. आप अपने पीछे एक विरासत छोड़कर जा रहे हैं.

हर्षा भोगले की यह बात सुनकर धोनी ने भी तुरंत जवाब दिया. बतौर चेन्नई टीम के कप्तान धोनी के यह आखिरी शब्द भी थे. माही ने हंसते हुए कहा था- 'लेकिन मैंने अभी तक छोड़ा नहीं है'. इस बयान के बाद से यह कयास लगाए जा रहे थे कि धोनी 2022 सीजन जरूर खेलेंगे, लेकिन कप्तानी छोड़ देंगे, यह किसी को पता नहीं था.

the final words of MS the captain ❤️

pic.twitter.com/skOnAgYRwY