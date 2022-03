IPL 2022 Harsha Bhogle: हर्षा भोगले के मजाक पर भड़के फैन्स, सोशल मीडिया पर इस तरह निकाला गुस्सा

मशहूर क्रिकेट कमेंटेटर हर्षा भोगले के साथ गुरुवार को एक वाकया हो गया. वह 26 मार्च से शुरू हो रहे इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में कमेंट्री करने वाले हैं. इससे दो दिन पहले वह एक लाइव चैट शो में आए और इसी दौरान हर्षा ने कुछ ऐसा किया कि उनके फैन्स काफी डर गए. उन्होंने फैन्स के साथ मजाक किया, जिस पर अब उन्हें आलोचनाएं भी झेलना पड़ रही हैं.

दरअसल चैट शो के दौरान बात करते समय अचानक से हर्षा भोगले का मोबाइल नीचे गिर गया और कैमरे में कुछ रिकॉर्ड नहीं हुआ. सिर्फ पीछे से हर्षा की सिर्फ आवाजें सुनाई दे रही थीं. वह पूछ रहे थे- क्या हुआ, कौन है, कहां से आ गए. इन बातों से फैन्स और इंटरव्यू कर रहा शख्स भी डर जाता है. फैन्स सोशल मीडिया पर हर्षा भोगले के बारे में पूछने लगते हैं कि आखिर उन्हें कुछ हुआ तो नहीं. सबकुछ ठीक है?

Kya Harsha Bhai yaha log kya kya karne ke liye taiyar baithe the.. https://t.co/wwQtHQOsHy — Saurabh Sharma (@saurabh1916) March 24, 2022

हर्षा की पत्नी ने बताया- यह एक प्रोमो था

बाद में हर्षा ने खुद ट्वीट कर बताया कि वह ठीक हैं. उन्होंने लिखा- 'मैं ठीक हूं. आप सबको चिंता में डालने के लिए माफी चाहता हूं. मेरे प्रति प्यार और चिंता व्यक्त करने के शुक्रिया. ये तो इतना वायरल हो गया जितना मैंने सोचा भी नहीं था. ये भी सीखने वाली चीज है. इसका मकसद कुछ और था. माफी चाहता हूं. चीयर्स.'

बाद में हर्षा की पत्नी अनीता भोगले ने भी एक पोस्ट शेयर की और लिखा- ‘मैं आपक सबको स्पष्ट कर रही हूं कि हर्षा भोगले के साथ सब ठीक है. यह एक प्रोमो था जो वायरल हुआ. प्यार और चिंता के लिए शुक्रिया.’

Folks, just clarifying that all is well with @bhogleharsha. It was a promo that went viral and unfortunately got everyone worried. Thanks for the love and concern. — Anita Bhogle (@BhogleAnita) March 24, 2022

How much respect did you had for him that you lost it for a fake promo?😂 I don't think much — guy eating π (@idk_really69) March 24, 2022

'यह मजाक करने का सही तरीका नहीं है'

इन सबके बाद फैन्स ने हर्षा भोगले पर जमकर गुस्सा निकाला. एक यूजर ने लिखा- मजाक करने का यह सही तरीका नहीं है. क्रिकेट फैन्स को अटैक आ जाता है. सुरक्षा को लेकर हम काफी गंभीर हैं. कृप्या ऐसा मजाक फिर ना करें. दूसरे यूजर ने लिखा- उम्मीद करते हैं कि यह किसी प्रमोशन के लिए नहीं किया गया हो. इस तरह के मजाक लोगों को टेंशन में डाल देते हैं. भगवान ना करे ऐसा कुछ वाकया सही में हो जाए, तो लोग इसे प्रोमो ही समझेंगे. गंभीरता से नहीं लेंगे.

Come on Harsha. Hope this was not part of any promotions or something. This kind of prank/promo is worrying. God forbid if something serious happens we will think it to be another promo and avoid it taking seriously. Now it's your responsibility to clarify. — 🏏Taus Rizvi 🏏 (@rizvitaus) March 24, 2022

Exactly. Disappointed.



Did not expect Harsha sir would agree to do something so foolish, that too for a promo.



He is one of the most respected & responsible cricket commentators across the globe. — Vicky Singh (@isinghvicky12) March 24, 2022

Agar ye prank nikla to jo jo isme involved hain, sab gali khayege. This is not the right way to prank, Cricket enthusiasts get panic attack.. and that's not the right way to treat them.. we are so so sensitive about any topic related to SECURITY. so please Make sure, DON'T PRANK. March 24, 2022

'क्राइम पेट्रोल देखना कम करो'

एक अन्य यूजर ने लिखा- हर्षा भोगले दुनियाभर में सम्माननीय और जिम्मेदार क्रिकेट कमेंटेटर में से एक हैं. आपसे इस तरह के मजाक की उम्मीद नहीं कर सकते. इसी बीच एक पाकिस्तानी फैन ने लिखा- सचमें यह शर्मनाक है. इस तरह का मजाक की आपसे उम्मीद नहीं करते. एक अन्य यूजर ने लिखा- क्राइम पेट्रोल देखना कम करो आप.

Really Shameful...

Didn'tt expect this from you — Fatima Mohsin 🇵🇰 (@MahamOfficial_2) March 24, 2022

Crime Patrol dekhna kam kro aap — Ash (@pikachuwala) March 24, 2022

Lost all respect for you today. Shame on you for using such cheap tactics to garner some attention. Do better next time. — ` (@FourOverthrows) March 24, 2022