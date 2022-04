IPL 2022: शाहबाज अहमद ने मचाया धमाल, राजस्थान से ऐसे छीना मैच, कोहली ने भी किया 'सैल्यूट'

आईपीएल 2022 में मंगलवार को खेले गए मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने राजस्थान रॉयल्स (RR) को चार विकेट से शिकस्त दी. 170 रनोंं के लक्ष्य को आरसीबी ने पांच गेंदें बाकी रहते हासिल कर लिया. आरसीबी की जीत में शाहबाज अहमद का अहम योगदान रहा.

बाएं हाथ के बल्लेबाज शाहबाज ने शानदार बैटिंग करते हुए सिर्फ 26 गेंदों पर 45 रनों की पारी खेली. इस दौरान शाहबाज ने चार चौके एवं तीन छक्के उड़ाए.शाहबाज जब ट्रेंट ट्रेंट बोल्ट की गेंद पर बोल्ड आउट हुए, उस वक्त तक मुकाबला आरसीबी की गिरफ्त में लगभग आ चुका था.

कार्तिक के साथ की अहम साझेदारी

अपनी मैच जिताऊ पारी के दौरान शाहबाज अहमद ने दिनेश कार्तिक के साथ मिलकर छठे विकेट के लिए 67 रनोंं की साझेदारी की, जिसने मैच का पासा पलट कर रख दिया. विकेटकीपर बल्लेबाज कार्तिक ने 23 गेंदों पर नाबाद 44 रन बनाए, जिसमें सात चौके और एक छक्का शामिल रहा.

कोहली ने दी शाबाशी

शाहबाज अहमद की शानदार पारी को देखकर स्टार बल्लेबाज विराट कोहली काफी प्रभावित दिखाई दिए. सोशल मीडिया पर तस्वीर वायरल हो रही हैं, जिसमें विराट कोहली इस होनहार खिलाड़ी की हौसला अफजाई कर रहे हैं. शाहबाज ने कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के खिलाफ भी टीम की जीत में उपयोगी योगदान दिया था. उस मुकाबले में शाहबाज ने तीन छक्कों की मदद से 27 रन बनाए थे.

Virat Kohli and Shahbaz Ahmed after the match when RCB won the match. pic.twitter.com/wD4LPcge1C