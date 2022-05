IPL 2022: CSK का नेट-रनरेट अब पॉजिटिव में, क्या प्लेऑफ में पहुंचेगी धोनी की टीम?

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2022 में चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) ने अपनी चौथी जीत हासिल की है. रविवार को डीवाई पाटिल स्टेडियम में आयोजित मुकाबले में सीएसके ने दिल्ली कैपिटल्स (DC) को 91 रनों से मात दी. इस जीत के साथ ही धोनी ब्रिगेड अंकतालिका में 8वें नंबर पर पहुंच गई है.

इस जीत के साथ ही सीएसके के प्लेऑफ में जाने की उम्मीदें थोड़ी कायम है. वैसे, सीएसके के लिए प्लेऑफ में पहुंचने का सफर काफी मुश्किल है. धोनी ब्रिगेड को अभी तीन और लीग मुकाबले खेलने हैं. अगर सीएसके अपने बाकी सभी तीनों मुकाबले जीत लेती है तो उसके सात जीत एवं 14 अंक हो जाएंगे. लेकिन उसे बाकी टीमों के परिणाम पर नजरें बनाई रखनी होगी. खास बात यह है कि दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ जीत के बाद चेन्नई का नेट रन रेट (+0.028) का है.

सीएसके के बाकी बचे मैच-

12 मई vs मुंबई इंडियंस, वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई

15 मई vs गुजरात टाइटन्स, वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई

20 मई vs राजस्थान रॉयल्स, ब्रेबोर्न स्टेडियम, मुंबई

गुजरात-लखनऊ की स्थिति मजबूत

इस समय अभी दो टीमों लखनऊ सुपर जायंट्स और गुजरात टाइटन्स के 16-16, जबकि राजस्थान रॉयल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के 14-14 अंक है. मतलब चेन्नई सुपर किंग्स बाकी तीन मुकाबले जीतकर भी लखनऊ और गुजरात टाइटन्स से आगे नहीं निकल सकती है. ऐसे में सीएसके को प्रार्थना करनी होगी आरसीबी अपने बाकी दोनों मुकाबले हारे. साथ ही राजस्थान रॉयल्स को दिल्ली एवं लखनऊ के खिलाफ हार मिले.

यदि आरसीबी और राजस्थान एक भी मुकाबला जीती तो सीएसके का सफर समाप्त हो जाएगा. साथ ही चेन्नई को दिल्ली कैपिटल्स, सनराइजर्स हैदराबाद और पंजाब किंग्स के नतीजे पर भी नजरें रखनी पड़ेंगी क्योंकि ये तीन टीमें भी अंकतालिका में सीएसके से ऊपर है. चेन्नई का प्लेऑफ में जाने का चांस महज 3.4 प्रतिशत है.

ऐसे प्लेऑफ में पहुंच सकती है चेन्नई सुपर किंग्स:

*मुंबई बनाम केकेआर (कोई भी जीते)

*लखनऊ बनाम गुजरात (कोई भी जीते)

*राजस्थान रॉयल्स दिल्ली को हराए

*सीएसके मुंबई इंडियंस को हराए

*पंजाब किंग्स आरसीबी को मात दे

*केकेआर सनराइजर्स को हराए

*सीएसके गुजरात टाइटन्स को हराए

*लखनऊ बनाम राजस्थान रॉयल्स (कोई भी जीते)

*दिल्ली कैपिटल्स पंजाब किंग्स को हराए

*मुंबई इंडियंस सनराइजर्स को मात दे

*लखनऊ बनाम केकेआर (कोई भी नतीजा)

*गुजरात टाइटन्स आरसीबी को हराए

*सीएसके राजस्थान रॉयल्स को हराए

*मुंबई इंडियंस दिल्ली कैपिटल्स को हराए

*सनराइजर्स हैदराबाद पंजाब किंग्स को मात दे